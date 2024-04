18 apr 2024 00:19

PECCATO CHE SIA FINITA! ANCELOTTI SI METTE IN TASCA GUARDIOLA: IL CULATELLO DI CARLETTO NON PERDONA - IL REAL PASSA AI RIGORI: DECISIVE LE PARATE DI LUNIN SU BERNARDO SILVA E KOVACIC E LA RETE DI RUEDIGER – I "BLANCOS" L’AVEVANO SBLOCCATA CON RODRYGO, POI L’ASSEDIO DEL CITY E IL PARI DI DE BRUYNE (CHE SBAGLIA UN GOL CLAMOROSO). IL REAL VOLA IN SEMIFINALE DOVE INCONTRERA’ IL BAYERN. ELIMINATO ANCHE L'ARSENAL, SERATACCIA PER LE INGLESI CHE SALUTANO LA CHAMPIONS (MA LA PREMIER NON E’ IL CAMPIONATO PIU’ BELLO E RICCO DEL MONDO?) - VIDEO