3 set 2023 18:54

PECCO HA RISCHIATO DI FARE LA FINE DI SIMONCELLI! COME STA BAGNAIA DOPO ESSERE STATO TRAVOLTO IN PISTA DA BINDER? IL PILOTA DELLA DUCATI E’ IN OSPEDALE A BARCELLONA E POTREBBE AVERE DELLE LESIONI (NON DELLE FRATTURE) ALLA GAMBA SINISTRA – BINDER: “È STATO SPAVENTOSO, HO PARLATO CON LUI, L’HO TROVATO MENO PEGGIO DI QUANTO MI ASPETTASSI..." - VIDEO