PECCO, OCCHIO CHE ARRIVA JORGE MARTIN! LO SPAGNOLO DELLA DUCATI PRAMAC VINCE IL GRAN PREMIO DI MOTOGP DELLA THAILANDIA – BAGNAIA È SECONDO GRAZIE ALLA PENALITÀ INFLITTA A BRAD BINDER, CHE NELL'ASSALTO FINALE HA MESSO LE RUOTE OLTRE IL LIMITE DELLA PISTA ED È STATO RETROCESSO – ORA IN CLASSIFICA GENERALE L’ITALIANO HA SOLO 13 PUNTI DI VANTAGGIO SU MARTIN A TRE GARE DALLA FINE DEL MONDIALE... – VIDEO

Estratto dell’articolo di Giusto Ferronato per www.gazzetta.it

Jorge Martin vince il gp di thailandia di motogp

Jorge Martin ha vinto il GP di Thailandia della MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha recuperato punti in classifica a Francesco Bagnaia, secondo al traguardo grazie alla penalità di Brad Binder, che nell'assalto finale a Martin ha messo le ruote oltre il limite della pista ed è stato così penalizzato, perdendo la posizione a favore del piemontese della Ducati. Che grazie a questo piazzamento ha così limitato i danni e mantenuto 13 punti di vantaggio su Martin a tre gare dalla fine di un Mondiale sempre più emozionante.

Era molto importante questa gara soprattutto per Martin. Lo spagnolo doveva rispondere dopo l'ultima battuta d'arresto e da come ha corso questo weekend il segnale è arrivato e anche forte. Non tanto e non solo per la vittoria, ma proprio per il senso di solidità che ha dimostrato in qualifica e anche nella Sprint.

pecco bagnaia Jorge Martin brad brinder gp di thailandia

Con la ciliegina di una gara in cui ha gestito bene le gomme e resistito agli assalti di uno scatenato Brad Binder. Il sudafricano della KTM ha studiato Martin, alla fine gli si è messo davanti per un giro, ma lo spagnolo era troppo più profondo in tante staccate di questa pista e quando si è rimesso davanti, Binder ha potuto solo forzare, mettendo le ruote fuori dai limiti della pista e così si è preso una penalità che gli ha tolto un secondo posto che probabilmente gli sarebbe stato già stretto.

Martin-Bagnaia doveva essere e così è stata, perché la sanzione a Binder ha favorito il piemontese della Ducati. Il secondo posto gli permette di perdere pochi punti rispetto al rivale, che ora è comunque più vicino, staccato di 13 punti a tre gare dalla fine.

pecco bagnaia Jorge Martin - gp di thailandia

[…] Un aiuto è arrivato dalla caduta di Alex Marquez. Resta un piccolo rammarico per un clamoroso tentativo di sorpasso all'esterno a Binder e Martin all'ultimo giro. Ma forse sarebbe stato troppo. Quarto Bezzecchi, quinto Aleix Espargaro con l'Aprilia, che ha perso Maverick Vinales, ritiratosi per un problema tecnico. Prossima gara tra due settimane in Malesia.

jorge martin jorge martin e pecco bagnaia - gran premio di germania