PECCO E’ UNA FURIA ROSSA! NEL GP DI SPAGNA SI IMPONE PECCO BAGNAIA SULLA DUCATI DOPO UN DUELLO EPICO CON MARQUEZ TRA CARENATE, SORPASSI E CONTROSORPASSI - IL CAMPIONE DEL MONDO SI PORTA SECONDO NEL MONDIALE, A -17 DA JORGE MARTIN, SCIVOLATO MENTRE ERA IN TESTA - PODIO PER MARCO BEZZECCHI (DUCATI VR46), DAVANTI AD ALEX MARQUEZ – VIDEO

Vittorie che valgono più di altre. Questa di Bagnaia è un capolavoro: tecnica- intelligenza-carattere. Negli ultimi 5 giri la battaglia con Marc Marquez è uno show ? Il doppio sorpasso-controsorpasso è la consacrazione di Pecco. Campionissimo#SpanishGPpic.twitter.com/oF7LDf3jqK — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) April 28, 2024

Massimo Brizzi per gazzetta.it - Estratti

pecco bagnaia marquez

Bentornato Pecco.

Dopo due weekend anonimi Bagnaia ritrova lo smalto del campione del mondo e con la Ducati coglie a Jerez un successo strepitoso e dal valore doppio: piegato un ottimo Marc Marquez, secondo dopo una sfida palpitante all'O.K. Corral sulle pieghe del circuito andaluso, e classifica mondiale raddrizzata grazie alla caduta di Jorge Martin.

Il leader del Mondiale scivola all'11° giro ricompattando una graduatoria iridata in cui ora ha solo 17 punti di vantaggio su Bagnaia. Podio per Marco Bezzecchi (Ducati VR46), davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini), entrambi alla loro migliore gara stagionale, ed Enea Bastianini, terzo nel Mondiale a 22 punti dalla vetta con la rossa ufficiale.

Pecco a Jerez è una furia rossa: scatta in avvio, segue Martin, aspetta il suo errore, va a dettare il ritmo e nel finale rintuzza in ogni modo, anche con carenate dure, ma pulite, la risalita impetuosa di Marquez, che sulla Ducati GP23 Gresini dello scorso anno lo insidia in ogni modo.

I due regalano uno show notevole negli ultimi giri, ma il piemontese di Borgo Panigale mostra piglio, velocità e freddezza per portare dalla sua parte la contesa. Costretto a sguainare la spada, Pecco non si è tirato indietro e l'averlo fatto contro uno spadaccino provetto come Marquez ingigantisce il valore della sua prestazione. Carenate in pista e abbracci in parco chiuso: show a tutto tondo dopo le scintille della caduta di Portimao. Pubblico e appassionati ringraziano: è una sfida destinata a ripetersi.

