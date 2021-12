PELÈ, CHE PELLACCIA! - “O REY” È STATO DIMESSO DALL’OSPEDALE E HA PASSATO IL NATALE A CASA CON LA FAMIGLIA. HA TWITTATO LUI STESSO DA CASA UNA FOTO INSIEME ALLA MOGLIE: “OGGI SPERO CHE STIATE VIVENDO MOMENTI DI AMORE, PACE E UNIONE”- IL 9 DICEMBRE PELÈ ERA STATO RICOVERATO PER “L’ULTIMA SEDUTA DI CHEMIOTERAPIA” PER IL TUMORE AL COLON IDENTIFICATO A SETTEMBRE…

Da “La Nazione”

Sorridente e di buon umore in una foto pubblicata sui social insieme a un messaggio di Natale, la leggenda del calcio brasiliano Pelè, dopo essere stato dimesso giovedì al termine di due settimane di ricovero a San Paolo. «Oggi spero che stiate vivendo momenti di amore, pace e unione, come me. Buon Natale amici», ha scritto l'ex calciatore 81enne, accanto all'immagine in cui appare accompagnato dalla moglie, Ma' rcia Aoki, davanti a un albero circondato di doni. I media locali hanno riferito che Pelè ha trascorso il Natale nella sua casa di Guarujà, sulla costa di San Paolo.

Edson Arantes do Nascimento, Pelè, aveva riferito il 9 dicembre di essere stato ricoverato per essere curato con «l'ultima seduta di chemioterapia» del 2021 presso il prestigioso ospedale Albert Einstein. Era lì fino a giovedì scorso, quando ha lasciato anche il centro medico con un messaggio sulle reti, in cui festeggiava per il fatto di poter trascorrere il Natale «con la famiglia». In un comunicato, l'ospedale ha poi indicato che il leggendario numero 10 «è stabile e continuerà il trattamento del tumore al colon che è stato identificato nel settembre di quest' anno».

Il 4 di quel mese, Pelè si sottopose a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore, rilevato durante i controlli medici di routine. Il suo team medico ha riferito all'epoca che l'attaccante avrebbe continuato con le sessioni di chemioterapia, che vengono spesso utilizzate nei malati di cancro, anche se nè Pelè nè i medici all'epoca ammisero che l'ex calciatore soffrisse di questa malattia. Rivelazione che però è diventata inevitabile dopo l'ultimo ricovero all'Albert Einstein di San Paolo.

