PELÉ, "SANTOS" SUBITO! - MIGLIAIA DI TIFOSI SI STANNO RIUNENDO FUORI DALLO STADIO URBANO CALDEIRA, CHE OSPITA LA SQUADRA DOVE IL CAMPIONE BRASILIANO HA PASSATO QUASI TUTTA LA CARRIERA, PER ONORARE "O' REI" - IL CLUB HA ANNUNCIATO CHE, IL GIORNO PRIMA DEL FUNERALE, NELLO STADIO SI TERRÀ LA VEGLIA FUNEBRE DI PELÉ, PRIMA DI UN CORTEO FUNEBRE PER LE STRADE DELLA CITTÀ - IL CLUB SOSPENDE L'UTILIZZO DELLA MAGLIA NUMERO 10 IN SUO ONORE E POTREBBE RITIRARLA... - VIDEO

Fans gathered outside of the Urbano Caldeira Stadium in Brazil to pay tribute to Brazilian soccer legend Pelé as news of his death broke on Thursday. Pelé rose from poverty to become one of the greatest athletes in modern history. https://t.co/PZ0WPaI94n pic.twitter.com/dkix2dzBwd — CBS News (@CBSNews) December 30, 2022

pele con la maglia del santos 2

1. PELÉ: SANTOS 'SOSPENDE' UTILIZZO MAGLIA NUMERO 10

(ANSA) - Il Santos ha deciso di sospendere l'utilizzo della maglia on il numero 10 da parte dei suoi giocatori. Lo ha annunciato il presidente del club, Andrés Rueda. Ieri la famiglia di Pelé aveva chiesto che questa maglia venisse ritirata e oggi Rueda ha risposto che "per ora, in questo 2023, l'utilizzo del numero 10 è sospeso. In seguito ne parleremo con il Consiglio e vedremo se ritirare la maglia".

2. BRASILE, LE LACRIME DI UN POPOLO L'ULTIMO SALUTO NELLO STADIO DEL SANTOS

Emiliano Guanella per “la Stampa”

pele con la maglia del santos 4

Era una notizia che il Brasile aspettava da giorni, è arrivata nel mezzo delle feste, proprio a ridosso del Capodanno e a due giorni dall'insediamento del nuovo governo del redivivo Lula da Silva. O Rei se ne va dopo un'agonia durata un mese presso il reparto oncologico dell'ospedale Albert Einstein, dove è entrato il 29 novembre, ufficialmente per dei controlli di routine a seguito del trattamento contro il tumore al colon che gli avevano tolto due anni fa.

Pochi giorni dopo si è capito che la situazione era seria, dalla clinica è filtrata la notizia che oramai c'era spazio solo per cure palliative, le metastasi stavano avanzando. Sembrava uno scherzo del destino, Pelé che lotta per la vita proprio nel mezzo dei Mondiali in Qatar e da allora si è formato un capannello di giornalisti in pianta stabile fuori dall'ospedale.

pele firma il suo primo contratto con il santos

La notizia è arrivata con il Brasile sospeso tra Natale e Reveilon, con la stampa attenta alle mosse di Lula, con le incertezze di un Paese che sta cambiando anno e guida politica, lasciandosi alle spalle l'esperienza assai controversa di Jair Bolsonaro.

Ma si tratta di Pelè, non di un campione qualsiasi e quindi logicamente tutto si è fermato. I canali televisivi hanno interrotto la programmazione, molti conduttori in studio non hanno trattenuto le lacrime e sono partite le dirette fiume infarcite dai tanti "coccodrilli" già pronti da un tempo. Innumerevoli le testimonianze di calciatori, artisti, commentatori.

Un lungo omaggio e ricordo che è viaggiato nei vari luoghi simboli della vita del Re, ad iniziare da Santos, la sua città e il suo club di sempre. Allo stadio di Vila Belmiro hanno preparato da una settimana due grandi tende bianche, non è un segreto per nessuno che il suo desiderio fosse essere salutato proprio lì, a pochi passi dall'Oceano atlantico e dalla sua casa di Guaruja, il rifugio di tutta una vita.

veglia nello stadio del santos per pele 1

La logistica è tutta da disegnare e preoccupa non poco, perché Santos è come Rimini, qui siamo in estate e quindi tutto è pieno. Decine di migliaia di tifosi si sono riversati davanti allo stadio, vogliono essere lì per riceverlo, per dirgli bentornato a casa. Obrigado, grazie, è la parola che percorre l'animo di 210 milioni di brasiliani, i nonni hanno raccontato di lui ai genitori che oggi fanno lo stesso con i figli.

Nella patria del futebol lui è sempre stato considerato oltre, sopra ogni limite ed ogni record e saranno tantissimi i calciatori, allenatori ed addetti al settore a voler rendergli omaggio. Su tutti Neymar, anche lui un menino del Santos, amico di famiglia da anni, che è corso da Parigi per l'ultimo saluto.

veglia nello stadio del santos per pele 10

A Sportv, la principale emittente sportiva, ricordano il suo periodo americano e un dato che impressiona, se si considera l'epoca in cui ha vissuto; Pelè ha giocato in 66 paesi e ha segnato almeno un gol in 54 nazioni diverse. Molti ricordano il suo debutto, l'incredibile protagonismo a 17 anni nel Mondiale in Svezia, il più giovane di tutti i tempi a giocare una finale, a segnare, a vincere il trofeo.

L'ospedale ha comunicato il momento esatto del decesso, le 15.47 ora locale, a causa del blocco di diversi organi. Nel settembre del 2021 era stato sottoposto a una chirurgia per rimuovere il tumore al colon, ma il male è tornato e avrebbe colpito anche diversi organi. La figlia maggiore Keyla è stata la prima a gestire dalla camera dell'Einstein la comunicazione con il mondo esterno. All'inizio ha negato la gravità della situazione, poi il tono è cambiato e sono comparsi gli inviti a pregare.

veglia nello stadio del santos per pele 5

Uno a uno sono arrivati anche gli altri figli e nipoti sparsi per il mondo, hanno voluto essere con lui a Natale, l'ultimo Natale tutti insieme. Le loro foto pubblicate sui social hanno fatto il giro del mondo, il figlio Edinho che gli tiene la mano, quella pace famigliare che è mancata per molto tempo nella vita del Re del calcio. Ora saranno loro ad organizzare l'ultimo abbraccio, ma è il Brasile intero che si ferma, a cavallo fra l'anno vecchio e quello nuovo, per salutare il suo massimo idolo.

