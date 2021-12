Da leggo.it

Intanto il profilo Instagram dell'ex Angelo di Victoria's Secret si è riempito di commenti

Una storia che ha fatto il giro del mondo e ha reso increduli tutti. È quella di Roberto Cazzaniga, il giocatore di volley che ha creduto per 15 anni di essere fidanzato con la modella brasiliana Alessandra Ambrosio e invece era stato truffato. E proprio in Brasile, il giocatore è stato intervistato dall'emittente RecordTV, dove ha raccontato la sua vicenda, costatagli 700mila euro.

Qui ha parlato anche della bellissima e celebre top model: «Ovviamente mi dispiace non stare con lei, perché come tutti sanno è una bellissima donna — ha detto il giocatore —. Ma chissà, tra noi può nascere un’amicizia. In questo momento credo poco nell’amore, ho bisogno di superare un trauma di 15 anni».

Intanto il profilo Instagram dell'ex Angelo di Victoria's Secret si è riempito di commenti che riguardano questa «storiaccia», nella quale la top non ha alcun ruolo, ovviamente, se non quello di essere stata usata inconsapevolmente come immagine. «Ora all'italiano viene un infarto», si legge accanto a una foto di lei in bikini. «Che dici del fidanzato italiano che ti ama da 15 anni?», e una sfilza di faccine che ridono.

