PEP GUARDIOLA, IL SOLITO PARA-GURU! - L'ALLENATORE DEL MANCHESTER CITY FA FINTA CHE IL SUCCESSO DEI "CITIZENS" NON SIA DOVUTO ALLE SPESE PAZZE DELLA PROPRIETA' EMIRATINA (CIAO CORE!): "SE SI PENSA CHE CONTINO SOLO I SOLDI... ALLORA IL MANCHESTER UNITED DOVREBBE VINCERE TUTTI I TITOLI, COSÌ COME IL CHELSEA E L'ARSENAL. HANNO SPESO MOLTO NEGLI ULTIMI 5-6 ANNI RISPETTO ALLA NOSTRA SPESA NETTA" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alessio Del Lungo per www.tuttomercatoweb.it

Pep Guardiola non le manda a dire nell'intervista rilasciata a Hayters TV. Il tecnico del Manchester City ha risposto alle provocazioni in modo non banale, a cominciare da quando gli è stato chiesto se concorda con il fatto che la Premier League sia noiosa: "Se si pensa che contino solo i soldi... Allora il Manchester United dovrebbe vincere tutti i titoli, così come il Chelsea e l'Arsenal. Hanno speso molto negli ultimi 5-6 anni rispetto alla nostra spesa netta. Il Girona invece non dovrebbe essere in Champions o il Leicester non avrebbe dovuto vincere la Premier anni fa. Non è noiosa, è così difficile essere qui a giocarsi il titolo che vogliamo provarci. È bello".

Che pensa del Liverpool?

"Sono vincitori perché fino alla fine hanno lottato per 4 Premier League. In Europa League hanno perso contro l'Atalanta, ma l'avete vista contro la Roma? È incredibile, può batterti. Non è un fallimento, non sono perdenti. Ho visto come hanno perso la possibilità di vincere contro Crystal Palace e United, le occasioni perse...".

Quanto è difficile vincere 4 titoli di fila?

"Nessuno lo ha fatto, questo significa che lo è davvero tanto. Altrimenti il Liverpool degli anni '80 ci sarebbe riuscito o Ferguson con lo United negli anni '90, il Chelsea di Roman Abrahmovich con Mourinho, l'Arsenal con Wenger". […]

