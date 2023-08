PERCHÉ MANCINI SI È DIMESSO IMPROVVISAMENTE DA CT DELLA NAZIONALE? DOVE NASCE “IL DISAGIO" DEL CT CHE RECENTEMENTE ERA STATO NOMINATO COORDINATORE DELL'UNDER 20 E DELL'UNDER 21? IL CAMBIO DI STAFF, LE VOCI SU BONUCCI E BUFFON – CARESSA: “LE DIMISSIONI DI MANCINI MI SORPRENDONO IL GIUSTO. SI ERA ROTTO QUALCOSA, SI ERA CAPITO GIÀ DURANTE LE FINALI DI NATIONS LEAGUE IN OLANDA. LUI AVEVA PERSO ENTUSIASMO DOPO L’ELIMINAZIONE DAL MONDIALE, ANCHE FORSE DOPO LA…” – VIDEO

chicco evani roberto mancini 3

Perché Mancini si è dimesso improvvisamente da commissario tecnico della Nazionale? Dove nasce “il disagio“ del Mancio che recentemente era stato nominato coordinatore dell'Under 20 e dell'Under 21?

Si sussurra che il tecnico di Jesi non abbia preso bene il cambio di staff. Dei suoi collaboratori storici è rimasto il solo Salsano con Attilio Lombardo dirottato alla guida dell’Under 20 e “Chicco” Evani che ha lasciato la Federazione. Secondo gli addetti ai livori, Mancini non pare neanche aver gradito la nomina di Carmine Nunziata come nuovo ct dell’Under 21. Qualcosa non torna. Infatti anche il ministro Abodi si è chiesto: “Le nomine dello staff tecnico azzurro annunciate recentemente erano state concordate con lui o no?". Si rincorrono le voci, le chiacchiere. Il presidente della FIGC Gravina avrebbe spinto per l'inserimento del difensore della Juventus Leo Bonucci nello staff della Nazionale, una linea non condivisa con Mancini.

chicco evani roberto mancini 2

Inoltre il ct dimissionario non sarebbe stato d’accordo con la scelta come capo delegazione della Nazionale di Gigi Buffon che dopo l’eliminazione dal Mondiale parlò di "batosta" e graffiò: “qualche responsabilità ce l'ha anche Mancini”.

Quanto ha influito sulla decisione del tecnico marchigiano il fatto di avere una Nazionale dalla qualità modesta, con diversi problemi in difesa, a metà campo e soprattutto in attacco?

roberto mancini

Fabio Caressa (Sky Sport) spiega in un video pubblicato sui social. “Le dimissioni di Mancini mi sorprendono il giusto. Si era rotto qualcosa, si era capito già durante le finali di Nations League in Olanda. Lui aveva perso entusiasmo dopo l’eliminazione dal Mondiale, anche forse dopo la scomparsa di Vialli. Sicuramente ha influito il cambio di staff, ma alla fine è meglio così. La Nazionale ha bisogno di nuovo entusiasmo. Spero che si vada su un allenatore importante…”

roberto mancini ROBERTO MANCINI roberto mancini ROBERTO MANCINI