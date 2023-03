PERCHÉ ROBERTO MANCINI NON HA CONVOCATO MATTIA ZACCAGNI? - L'ATTACCANTE DELLA LAZIO È IL CALCIATORE ITALIANO CON PIÙ GOL QUEST'ANNO E, NONOSTANTE IL MANCIO SI SIA LAMENTATO DELLA MANCANZA DI ATTACCANTI TITOLARI "CONVOCABILI", HA COMUNQUE DECISO DI ESCLUDERE IL NUMERO 20 BIANCOCELESTE - DIETRO ALLA SUA ESTROMISSIONE CI SAREBBERO DEI MOTIVI DISCIPLINARI: A GIUGNO AVREBBE CHIESTO DI LASCIARE IL RITIRO PER UN PRESUNTO INFORTUNIO, ANCHE SE DAGLI ACCERTAMENTI ERA USCITO CHE…

Estratto dell'articolo di Niccolò Dainelli per www.leggo.it

Mattia Zaccagni è sicuramente l'uomo del momento. Con il suo gol ha deciso il derby […] Ma a 24 ore dal trionfo della Lazio, qualcosa stride con le convocazioni diramate dal Ct Roberto Mancini: tra i nomi che affronteranno Inghilterra e Malta per la qualificazione ad Euro 2024 manca il suo nome. […]

PERCHÉ NON LO CONVOCA?

Mattia Zaccagni sta vivendo, probabilmente, la miglior stagione da professionista: già 9 gol in campionato, gli stessi di Ciro Immobile. Eppure, il ct della Nazionale ha comunque deciso di fare a meno di lui […]. Secondo quanto rivelato da La Repubblica, infatti, esiste un motivo ben preciso che ha portato all'esclusione di Zaccagni.

TUTTA COLPA DEL RISPETTO

Secondo quanto riferisce il quotidiano, infatti, a giugno Zaccagni e Lazzari si sono presentati dal Ct Mancini per dirgli che avevano riportato un problema fisico. Così l'allenatore ha chiesto a entrambi di fare una visita di controllo con il medico della Nazionale. E, nonostante aver ricevuto la garanzia da parte dello staff tecnico di Roberto Mancini, che i due avrebbero fatto comunque in tempo a tornare per giocare alcune partite con la maglia Azzurra, i due dissero di non sentirsela. Una risposta che il commissario tecnico non prese affatto bene[…]

COSA NOTA

Da quanto si apprende, la questione è ben nota all'interno del centro tecnico di Coverciano. «Non lo dice nessuno, ma a Coverciano lo sanno davvero tutti», spiega La Repubblica. […]

NONOSTANTE LA NECESSITÀ

La concorrenza sulla fascia sinistra non è certo insormontabile per un Mattia Zaccagni tirato a lucido. Federico Chiesa è alle prese con i continui guai fisici e Gnonto e Grifo non sembrano essere all'altezza del miglior italiano, per gol segnati, del momento. Ma la presa di posizione del Ct Azzurro è chiara: la maglia della Nazionale italiana va rispettata. […]

