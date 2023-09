PERCHE’ LA ROMA NON LE RICOMPRA LA MACCHINA O ALMENO LA RISARCISCE DEI DANNI? PARLA LA RAGAZZA PROPRIETARIA DELLA PANDA DISTRUTTA DAI TIFOSI GIALLOROSSI A CIAMPINO DURANTE L’ATTESA PER LUKAKU: "LA SOCIETÀ NON MI HA CHIAMATA, TANTI TIFOSI DELLA ROMA GENTILI SI SONO OFFERTI DI RIMBORSARMI. NON HO ACCETTATO SOLDI DA CHI NON HA COLPE, VOGLIO PAGHINO I RESPONSABILI” – SECONDO IL PRIMO PREVENTIVO, LA RAGAZZA DOVREBBE AFFRONTARE PER AGGIUSTARE L'AUTO UN COSTO SUPERIORE AL VALORE DELLA PANDA STESSA – VIDEO

«Nessuno della Roma mi ha chiamata per fare le scuse. E neanche i tifosi che sono saltati sulla mia Panda mi hanno cercata. Anzi tanti mi hanno attaccata. Però altrettanti, anzi molti di più, mi hanno contattata per offrirmi di riparare l’auto con i loro soldi. Dei signori. Però gli ho detto no».

MARTINA INNAMORATI

Si sfoga Martina Innamorati, la ragazza proprietaria della Panda rossa danneggiata da un gruppo di sostenitori giallorossi saliti sulla sua macchina il giorno della sbarco di Romelo Lukaku a Ciampino, avvenuto lo scorso giovedì, dove attendere il neo attaccante giallorosso sono andate circa 7mila persone.

Cosa ha pensato che fosse successo quando ha visto la macchina ridotta in quelle condizioni?

«Mi si è stretto il cuore soprattutto perché, a parte i danni, la macchina era di mia nonna».

La società Roma le ha mandato un telegramma o fatto una telefonata?

«No, nessuno. La società non mi ha contattata».

Si è fatto avanti qualcuno tra i tifosi presenti all’arrivo del giocatore per chiederle scusa?

«No, però altri tifosi invece mi hanno cercata».

Perché?

«Mi hanno scritto dicendo di essere disponibili a rimborsare i danni. Ci tengo a sottolinearlo, non tutti i tifosi sono dei barbari, anzi. Sono stati davvero molto gentili».

Allora potrà riparare la sua Panda.

«Non ho accettato le loro offerte, seppure sono stati generosi».

Perché non ha accettato la proposta di ripararle la Panda di sua nonna?

PANDA DISTRUTTA DAI TIFOSI DELLA ROMA A CIAMPINO

«L’ho fatto perché non è giusto che a pagare danni in situazioni del genere siano sempre quelli che non hanno alcuna colpa, piuttosto che i veri responsabili o chi non ha organizzato bene questo evento, pur potendo prevedere le conseguenze».

Innamorati ha portato la macchina dal carrozziere. Secondo il primo preventivo, dovrebbe affrontare un costo superiore al valore dell’auto per aggiustarla. Ancora non sa pertanto se procederà a sistemare l’auto, che spesso divide per motivi di lavoro con il suo compagno, un pilota di aerei.

Per ora non contrattualizzato con compagnie di bandiera. «Con molta signorilità, Martina non ha voluto sfruttare la generosità di tante persone – dice l’avvocato Cavatorta - Lei è ben consapevole che non tutti i tifosi sono incivili ed anche e, soprattutto, perché non vuole essere considerata privilegiata, rispetto a tutti gli altri danneggiati. Mantengo assoluto riserbo su eventuali iniziative giudiziarie per evitare qualsiasi strumentalizzazione, posto che tra l'altro sono in corso indagini».

