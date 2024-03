PERCHÉ SEMPRE PIÙ CALCIATORI TAGLIANO E BUCANO I LORO CALZETTONI? – SUL “TIMES” DI LONDRA UN LUNGO ARTICOLO INDAGA SULLA NUOVA TENDENZA TRA I GIOCATORI IN TUTTA EUROPA: QUESTIONE DI COMODITÀ O DI SCARAMANZIA? – L'ESTERNO DEL MANCHESTER CITY, KYLE WALKER: “I CALZINI DA GIOCO SONO TROPPO STRETTI PER I MIEI POLPACCI” – LA LIGA CHIUDE UN OCCHIO SU BELLINGHAM CHE NON VIOLA IL REGOLAMENTO… – VIDEO

Perché sempre più calciatori tagliano i loro calzini, bucandoseli come una groviera? C’è una spiegazione scientifica o una vera ragione per questo fenomeno oramai frequente sui campi di calcio? L’ex calciatore scozzese Gregor Robertson ha voluto affrontare l’argomento in un lungo articolo sul Times di Londra.

La questione è molto discussa oltremanica anche perché sono sempre di più i giocatori famosi che scendono in campo con i calzini squartati, come Kyle Walker del City, Bukayo Saka e Gabriel Martinelli dell’Arsenal ma anche Conor Gallagher del Chelsea, fino al centrocampista forse più forte del mondo in questo momento: Jude Bellingham del Real Madrid.

Ma perché tutti questi grandi giocatori, se non campioni, hanno i calzini bucati sul terreno di gioco? Robertson analizza il caso di Walker. Nel 2021, quando gli venne chiesto di questa sua scelta, il terzino destro della nazionale inglese rispose: “Perché altrimenti i calzettoni sarebbero troppo stretti per i miei polpacci e creerebbero problemi. Così, invece, rilascio la tensione”. […]

[…] Robertson […] fu tra i pionieri nel Regno Unito a sfoggiare le fasce bianche alle caviglie sui calzini, poi diventate molto celebri, che gli valsero il soprannome di “pony”, come i cavalli. In ogni caso la decisione del campione gallese di bucarsi le calze convinse diversi medici ed esperti a lodarla. Ma, secondo il Times, non ci sarebbe alcun beneficio scientificamente provato.

[…] Quando venne chiesto un parere sulla vicenda al suo allenatore Zinedine Zidane, il tecnico francese fece capire che le ragioni stavano più nella testa del suo attaccante gallese, e non nella realtà.

A dire il vero, uno come Bellingham non potrebbe neanche sfoggiare calzettoni simili nella Liga. In Spagna infatti c’è una chiara “etichetta” per i calciatori, per cui questi non possono indossare completi e accessori logori o strappati. Richard Keys, commentatore di BeinSports, ha invocato le stesse regole anche in Inghilterra: “Basta con queste assurdità dei calzettoni bucati. Non c’è alcun motivo. Dobbiamo fare anche noi come la Liga”. Ma alla fine, le autorità calcistiche spagnole hanno sempre chiuso un occhio sullo straordinario Bellingham: “Se si sente più a suo agio così…".

Altri campioni invece, come Kylian Mbappé o l’ex attaccante dell’Arsenal Thierry Henry, hanno sempre preferito i calzettoni altissimi e attillati. Altri ancora, come Francesco Totti, Jack Grealish (un altro con polpacci enormi) e prima ancora Omar Sivori li hanno sempre portati bassi, calati proprio sui polpacci. E le loro performance non ne hanno di certo risentito.

Insomma, è questione di abitudine e soprattutto di scaramanzia, sottolinea Robertson, ma senza alcun vero beneficio per il fisico del calciatore. Forse il problema più grande, sottolinea il Times, è questo: se le squadre di Premier League e del massimo livello europeo possono permettersi che Walker (a differenza degli stessi parastinchi che porta da molti anni) e gli altri straccino calzettoni prima di ogni partita, per poi averne di nuovi a quella successiva, i club minori hanno meno soldi da buttare.

Lo stesso i genitori di bambini e ragazzini che giocano a calcio e che imitano i loro idoli, anche quando vogliono bucarsi le calze come una groviera.

