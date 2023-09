13 set 2023 11:52

I PETRODOLLARI NON COMPRANO IL SUCCESSO - SECONDA SCONFITTA CONSECUTIVA PER L'ARABIA SAUDITA DI ROBERTO MANCINI - LA SQUADRA DELL'EX C.T. AZZURRO HA PERSO 1-0 CONTRO LA COREA DEL SUD NELL'AMICHEVOLE GIOCATA AL ST JAMES'S PARK DI NEWCASTLE (CON MOLTI TIFOSI CHE HANNO DISERTATO PER PROTESTARE LO "SPORTSWASHING"DEL REGIME SAUDITA) - I COREANI HANNO DOMINATO PER TUTTA LA PARTITA E SOLO LE PRODEZZE DEL PORTIERE SAUDITA (E LE SVISTE DELL'ARBITRO) HANNO EVITATO CHE IL RISULTATO FOSSE PIU' PESANTE...