IL PIANO DEL PRINCIPE SAUDITA MOHAMMED BIN SALMAN PER TRASFORMARE LA "SAUDI PRO LEAGUE" IN UNO DEI PRINCIPALI CAMPIONATI DEL MONDO - DOPO CRISTIANO RONALDO E KARIM BENZEMA (E IN ATTESA DI LIONEL MESSI), ALTRI CAMPIONI IN DISARMO POTREBBERO SBARCARE IN ARABIA, COME N'GOLO KANTE', SERGIO RAMOS E ANGEL DI MARIA - A BIN SALMAN NON INTERESSA SOLO FAR CRESCERE IL MOVIMENTO CALCISTICO NEL PAESE MA SFRUTTARE IL "SOFT POWER" DELLO SPORT PER RIPULIRE LA SUA IMMAGINE...

bin salman messi cr7 ronaldo

1. L’ARABIA SAUDITA HA AVVIATO UN PROGETTO GIGANTESCO PER POTER DOMINARE IL CALCIO

Estratto da www.rivistaundici.it

Circa due settimane fa, alla domanda sui margini di crescita futuri della Saudi Professional League, Cristiano Ronaldo rispondeva: «Credo che nel giro di qualche anno, passo dopo passo, il campionato dell’Arabia Saudita sarà tra i primi cinque al mondo». […] in passato tanti altri campionati hanno provato a fare ciò che stanno facendo ora in Arabia Saudita, basti pensare al Qatar o alla Chinese Super League.

mohammed bin salman

Ora, però, dall’Arabia Saudita arrivano notizie piuttosto importanti in merito al nuovo corso del campionato. il ereditario dell’Arabia Saudita e il primo ministro Mohamed bin Salmán hanno infatti annunciato l’avvio di un gigantesco piano nazionale di investimenti per lo sviluppo dello sport nel paese, con un particolare focus sul calcio.

KARIM BENZEMA ALL AL ITTIHAD

Ma andiamo con ordine: intanto, è già stato annunciato che i quattro club più seguiti del campionato locale – Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e il neopromosso Al Ahli – hanno ceduto il 75% delle loro quote al fondo PIF (acronimo di Public Investment Fund), vale a dire lo stesso fondo sovrano che ha acquisito e gestisce il Newcastle. Come ha spiegato anche il New York Times, tutto parte dalla volontà di convincere i migliori giocatori al mondo a trasferirsi in Arabia Saudita, esattamente come fatto un anno fa con Cristiano Ronaldo e ora con Karim Benzema – l’attaccante francese ha già firmato un ricchissimo triennale con la squadra rivale dell’Al Nassr di Ronaldo.

mohammed bin salman

E allora l’idea è stata quella di centralizzare tutti gli investimenti, fino al punto da creare un sistema di mercato ibrido, a metà tra calcio europeo e MLS americana […] sarebbe la stessa lega, poi, a contrattare con i calciatori e i loro agenti per poi smistare i calciatori […] Dal punto di vista puramente economico, l’obiettivo principale è quello di aumentare gli introiti del campionato, facendoli passare dagli attuali 120 milioni a oltre 480 milioni di dollari l’anno. Ma per una nazione così ricca, ovviamente, certe cifre hanno un significato relativo, per non dire nulle.

mohammed bin salman

I programmi reali hanno un’anima essenzialmente politica, e infatti nel mirino c’è l’assegnazione dei Mondiali 2030: un progetto che va avanti da molto tempo, e in cui è stato coinvolto anche Leo Messi […]

Il progetto è più che ambizioso, è davvero enorme, proprio come gli stipendi che, si dice, vengono offerti ai calciatori. Non tutti, però, condividono il grande entusiasmo che c’è intorno a questa rivoluzione in atto: come era inevitabile che fosse, i dirigenti delle altre squadre saudite hanno sollevato alcune perplessità sulla centralizzazione della proprietà […] Tra tutti, sono stati quelli dell’Al-Shabab, la terza squadra più grande di Riyad dopo Al-Nassr e Al-Hilal, a manifestare il loro disappunto: […]. «Il monte ingaggi dell’Al-Shabab è quattro volte inferiore rispetto al solo stipendio di Cristiano Ronaldo. Come faccio a colmare da solo un gap co ampio? Se la mia macchina è una piccola berlina giapponese, come ci si può aspettare che gareggi contro Lamborghini e Ferrari?».

messi cr7 ronaldo

[…]Gli esponenti della famiglia reale continuano a rigettare ogni accusa di sportswashing, insistono nel dire che si tratta di investimenti fatti per il bene del popolo saudita, grande appassionato di sport e soprattutto di calcio. Potrebbe anche essere vero, ma è difficile pensare che sia davvero tutto qui.

KARIM BENZEMA ALL AL ITTIHAD

2. UNA SQUADRA DI STELLE PRONTA A VOLARE IN ARABIA SAUDITA

Da www.tg24.sky.it

Oltre dieci stelle del calcio sarebbero in lizza per il reclutamento da parte dei club della lega dell'Arabia Saudita, con Lionel Messi e Karim Benzema in testa. Lo riferisce la Afp. Nei giorni scorsi la dirigenza della squadra saudita dell'Al Hilal è già volata verso Parigi per siglare un mega-accordo con il sette volte Pallone d'Oro (nella foto), in uscita dal Paris Saint-Germain

MESSI

Cristiano Ronaldo avrà quindi presto dei 'rivali' di peso nel campionato saudita, dove pare stia guadagnando lo stipendio più alto nella storia di questo sport, circa 200 milioni di euro a stagione. Secondo alcuni media, anche a Benzema ssarebbe stata fatta un'offerta equivalente

Secondo una fonte citata da Afp, tra gli obiettivi dei sauditi ci sono Luka Modric (nella foto), Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N'Golo Kanté, Angel Di Maria e Roberto Firmino

sergio ramos

Tutti i giocatori citati si avvicinano alla fine della loro carriera […] In totale, le autorità saudite sono "in contatto con più di dieci giocatori, molti dei quali hanno vinto la Coppa del Mondo o la Champions League, per unirsi al campionato saudita la prossima stagione", ha detto la fonte citata da Afp.

"Oltre a ricevere offerte piuttosto vantaggiose", ha aggiunto la fonte, i calciatori giocherebbero "in un campionato molto competitivo", aggiungendo che l'obiettivo era quello di "concludere la maggior parte degli accordi" prima dell'inizio della prossima stagione, l'11 agosto. Un funzionario del governo saudita ha anche detto che le autorità stavano conducendo negoziati con "giocatori di livello mondiale". […]

ARTICOLI CORRELATI

ANGEL DI MARIA IN ARGENTINA FRANCIA hugo lloris SERGIO BUSQUETS FIRMINO luka modric

CRISTIANO RONALDO CON GLI ABITI TRADIZIONALI SAUDITI kante' CRISTIANO RONALDO CRISTIANO RONALDO CON GLI ABITI TRADIZIONALI SAUDITI CRISTIANO RONALDO CON GLI ABITI TRADIZIONALI SAUDITI cristiano ronaldo cristiano ronaldo karim benzema 2 karim benzema 3 CRISTIANO RONALDO CON GLI ABITI TRADIZIONALI SAUDITI