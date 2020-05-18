Riceviamo e pubblichiamo:
Dagovski,
Del Piero con i calcoli renali.
Strano, dopo tutta quella plin-plin.
Aigor
DEL PIERO C'HA L'UCCELLINO INTASATO - NON DEVONO ESSERE STATI CONTENTI QUELLI DELL'ACQUA MINERALE DI CUI ALEX È IL VOLTO DA OLTRE 17 ANNI: I CALCOLI RENALI PER UNO CHE DOVREBBE FARE TANTA ''PLIN PLIN'' NON SONO IL MIGLIORE DEI BIGLIETTI DA VISITA. AVRÀ PARLATO CON IL SUO AGENTE PRIMA DI RIVELARE URBI ET ORBI LE SUE DOLOROSE COLICHE?-
Riceviamo e pubblichiamo:
Dagovski,
Del Piero con i calcoli renali.
Strano, dopo tutta quella plin-plin.
Aigor
“UN DUETTO CON VIOLA VALENTINO? SOLO SE ME LO CHIEDE IL PAPA. CON I POOH INVECE…” – RICCARDO FOGLI REPLICA ALLA SUA EX: “NON ABBIAMO MAI CANTATO INSIEME. NON SIAMO AL BANO E ROMINA" – LA STORIA CON PATTY PRAVO E L’ADDIO AI POOH: “CON IL SENNO DI POI MI CHIEDO COSA IMPORTASSE A LORO CON CHI ERO FIDANZATO” – SANREMO, L'ISOLA DEI FAMOSI E PUTIN - "LA D’URSO DICE CHE ANDAVO VIA COME IL PANE? PIACEVO…" - VIDEO
SEX DOLL ALL’ULTIMO STADIO – IN COREA DEL SUD BAMBOLE GONFIABILI SUGLI SPALTI AL POSTO DEI TIFOSI - IL CLUB DI CASA, IL SEUL, HA INSISTITO SUL FATTO CHE SI TRATTAVA DI MANICHINI. MA A FINE MATCH SI È SCUSATO: "NON SAPEVAMO CHE I FORNITORI LAVORASSERO NELL'INDUSTRIA DEL SESSO..."
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
LA SARDEGNA PUNTA A DIVENTARE LA PRIMA REGIONE COVID-FREE D'ITALIA: ''CHI VERRÀ IN VACANZA DOVRÀ AVERE UN PASSAPORTO SANITARIO. PRIMA DI ARRIVARE DOVRÀ FARE IL TEST. COSA CHE PUÒ SEMBRARE UN AGGRAVIO MA PERMETTERÀ, UNA VOLTA ARRIVATO, DI FARE VACANZE IN SERENITÀ SAPENDO DI TROVARSI IN UN TERRITORIO DOVE IL RISCHIO È QUASI ZERO'' - LE SPIAGGE RIAPRONO, PER ORA RESTA L'OBBLIGO DI QUARANTENA PER CHI ARRIVA DA FUORI. IERI 1 CONTAGIO, ZERO MORTI
PER NON MORIRE DI SMART WORKING BISOGNA ALZARSI PIU’ VOLTE DURANTE LA GIORNATA E MUOVERSI PER ALMENO 3 MINUTI - E’ IL CONSIGLIO DEGLI ESPERTI DELL’OMS - I CONSIGLI? CAMMINARE SU E GIÙ PER LE SCALE, FARE QUALCHE ESERCIZIO DI STRETCHING, BALLARE PER POCHI MINUTI A RITMO DI MUSICA…