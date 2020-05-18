DEL PIERO C'HA L'UCCELLINO INTASATO - NON DEVONO ESSERE STATI CONTENTI QUELLI DELL'ACQUA MINERALE DI CUI ALEX È IL VOLTO DA OLTRE 17 ANNI: I CALCOLI RENALI PER UNO CHE DOVREBBE FARE TANTA ''PLIN PLIN'' NON SONO IL MIGLIORE DEI BIGLIETTI DA VISITA. AVRÀ PARLATO CON IL SUO AGENTE PRIMA DI RIVELARE URBI ET ORBI LE SUE DOLOROSE COLICHE?

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Riceviamo e pubblichiamo:

 

Dagovski,

 

Del Piero con i calcoli renali.

Strano, dopo tutta quella plin-plin.

 

Aigor

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male ? #colicarenale #calcolorenale #adp10

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