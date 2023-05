PILLOLE DAL FORO – LUCA NARDI, DA UNA FACILE VITTORIA A UNA SCONFITTA DIFFICILE DA DIGERIRE, CONTRO GOFFIN - BERTOLUCCI: “SPERO CHE SIA UN PROBLEMA FISICO E NON CARATTERIALE” – CECCHINATO IS BACK, FESTA SONEGO CON TORTA E MESSAGGIO PER BERRETTINI: "MATTEO, CI MANCHI" - L’EURODERBY SOTTO RETE TRA I MILANISTI DJOKOVIC E SINNER E L’INTERISTA FOGNINI – LA BATTUTA DI PAOLO BERTOLUCCI SU PANATTA – FOTO BY MEZZELANI + VIDEO

A sweet surprise for Sonego?#IBI23 pic.twitter.com/5a2q3bAP5L — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2023 “Matte ci manchi” Sonego sa sempre cosa dire #IBI23 pic.twitter.com/sZNk8fUE05 — aroti meloni ? (@apeindiana) May 11, 2023 NO SONEGO, NO PARTY – Lorenzo Sonego strapazza Chardy 6-2; 6-1 e si fa il regalo di compleanno festeggiato sul Centrale con una torta e la sua canzone. Il messaggio a Berrettini: “Matteo, ci manchi” Lorenzo Sonego strapazza Chardy 6-2; 6-1 e si fa il regalo di compleanno festeggiato sul Centrale con una torta e la sua canzone. Il messaggio a Berrettini: “Matteo, ci manchi”

LO SPORT DEL DIAVOLO - Da una facile vittoria a una sconfitta difficile da digerire. Luca Nardi, frenato da un problema alla coscia sinistra, va in vantaggio di un set contro Goffin, inizia bene il secondo e poi cede di schianto perdendo 7 game consecutivi contro il tennista belga che si impone 3-6, 6-4, 6-2 sotto gli occhi di Stefan Edberg, Nostro Signore del serve&volley. Goffin affronterà al secondo turno Zverev. Paolo Bertolucci in diretta su Sky: “Mi auguro che per Nardi sia un problema fisico e non caratteriale di chi nel momento decisivo non riesce a prendere la palla al balzo”

CECK IN - Marco Cecchinato è tornato. Il palermitano supera Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 35 minuti. IL numero 83 al mondo trova al secondo turno l’ostico Bautista Agut. “Me la sono goduta, c’era un’atmosfera fantastica sul Pietrangeli. I passaggi a vuoto? Me la sono un po’ complicata. Ma con me non c’è mai una partita semplice”

DERBY SOTTO RETE – Djokovic ultrà rossonero a San Siro: “Mi sento molto vicino a tutta la squadra, a Zlatan Ibrahimovic, con cui mi sento spesso e a Paolo Maldini”. Dopo la sconfitta nell’Euroderby di Champions, Sinner crede ancora alla rimonta del suo Milan: “Anche sotto di due set si può vincere, certo non siamo partiti bene ma nella seconda parte della partita la squadra si è ritrovata e ha giocato molto meglio”. L’interista Fognini in diretta Sky: "Durante la partita mi hanno detto che li stavamo prendendo a pallonate. Ma abbiamo vinto il primo round, vediamo come andrà il secondo”



ADRIANO, BECCATE QUESTA - Paolo Bertolucci in diretta Sky non rinuncia alla battutina all'amico Adriano Panatta: “Tra poco saranno 40 anni dalla vittoria di Noah a Roma? E 50 da quella di Panatta…”

