Ivan Rota per Dagospia

Dopo le rivelazioni di Dani Osvaldo sulle dipendenze da alcol e droga e i problemi di salute mentale, parla l'ex compagna Jimena Baron (mamma del piccolo Momo): “Sono una madre che, nonostante tutto quello che ha passato (compresi i problemi di salute mentale), da 10 anni si prende cura di suo figlio da sola, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il padre di mio figlio contava sempre su di me, ero sempre lì e sempre ci sarò. E se ne è sempre andato per sua decisione, senza darci alcuna spiegazione. Per favore, mio figlio è minorenne e la mia priorità è che stia bene, che continui con la sua vita. Lo proteggerò sempre".

Federica Pellegrini e la nuova vita dopo la gravidanza: "Solitudine, cambiamenti e dolore: la maternità non è una passeggiata"

Si dice che Michelle Hunziker sia parecchio attapirata per lo scarso successo del suo programma Michelle Impossibile (14% di share). Non riesce a consolarla manco l’ aitante fidanzato Alessandro Carollo.

Fredella, Simioli, Taranto e Gallo scatenati su Rtl102.5 con "Protagonisti" in onda la sera dalle 19, si sono messi alla ricerca di una squadra dilettantistica per Giovanni Floris. Il conduttore e giornalista, nei giorni scorsi, ha ammesso di voler allenare una squadra (sta prendendo il tesserino da allenatore).

Così hanno chiamato uno dei più piccoli comuni d'Italia: Celle di San Vito, che conta poco meno di 150 abitanti. Il sindaco, Maria Giannini: "Floris, questa città ti aspetta. Vitto e alloggio garantito, ma anche le nostre bontà culinarie. Se vuoi allenare una squadra dilettantista siamo qui". Risponde all'appello anche il presidente-allenatore del Real Celle San Vito, Fabio Romano, che dice: "Qui i nostri calciatori si autotassano per il campionato. Ti aspettiamo, Floris".

Al Grande Fratello, Greta Rossetti ha (stra)parlato di un suo ex famoso: “Non faccio nomi, non so se lo conoscete.” Anita Olivieri le ha chiesto: “Quello famoso? Quello dei film? Quello famosissimo e che adesso canta pure?“. La Rossetti ha risposto: “Ma basta, non commentiamo oltre che poi qui mi chiamano in confessionale. Comunque su di lui ricordo una cosa. Appena sono tornata a casa mia mamma mi ha chiesto ‘e quindi com’è?’. E io ‘mamma è peloso!’. Proprio così le ho detto“. Lei parla di Michele Morrone.

Ci saranno anche Alessandro Borghi e Giacomo Giorgio fra i protagonisti della nuova edizione di Belve. I loro nomi, anticipati da Biccy.it, si aggiungono a quelli già confermati di Fedez, Matteo Salvini e Carla Bruni. Giacomo Giorgio lo abbiamo visto in Diabolik, DOC – Nelle Tue Mani e Mare Fuori.

Crisi tra Timothée Chalamet, sugli schermi con Dune 2”, e Kylie Jenner? Dopo le effusioni e i baci ai Golden Globes, i due non si sono piú visti insieme.

Simone Susinna, il modellone che in passato avrebbe avuto un flirt con Anitta, la star latina che ha duettato anche con Damiano David dei Maneskin, e ha avuto una lunga relazione con Mariana Rodriguez, ora ha una liaison con Elisa Visari, ex di Andrea Damante.

Ai confini della realtá. Lory Del Santo dopo aver generato scalpore con la serie The Lady torna alla regia per documentare la realtà del gruppo QAnon: mostrerà la realtà del fenomeno nato nel 2017 negli USA, riconosciuto tra i padri fondatori del complottismo a livello mondiale. QAnon è un gruppo di estrema destra, la cui teoria è quella di un'ipotetica trama segreta, organizzata da un potere occulto, che avrebbe agito contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Morgan é stato ospite a La Volta Buona dove Caterina Balivo gli ha ricordato la sua autocandidatura per la conduzione del Festival di Sanremo: “Qui leggo ‘Morgan si candida per Sanremo e scrive una lettera a Riccardo Muti’. Ti ha risposto il maestro?“ E Morgan: “Se Muti mi ha risposto? Non mi deve rispondere, non é necessaria la risposta. Io ho parlato a Muti per parlare a tutti. Lui lo conosco e lo rispetto molto, con lui farò una celebrazione della nona di Beethoven e sono molto onorato.”

Alessandra Moretti, moglie di Maurizio Battista, è tornata in tv dopo l’embolia polmonare: è riapparsa in tv, ospite di ‘Storie di donne al bivio’. A Monica Setta ha raccontato: “E’ successo all’improvviso. Ho avuto un po’ di influenza. Poi ho collegato a questa cosa i malesseri successivi”.

