Cristiano Malgioglio se non ci fosse ce lo dovremmo inventare: solo che molti giornali prendono per oro colato le sue bizzarre esternazioni. Ora ha detto che si sposa: se con il fidanzato turco ci ha preso per i fondelli, con il futuro marito australiano ha veramente preso tutti per il culo.

La lotta tra Shakira e il suo ex Piquè continua: altro che Totti e Blasi con Rolex e Hermes rubati. Qui si vola in alto con attacchi agli sponsor del calciatore. La popstar ha messo l’ultima canzone contro di lui a palla e ha piazzato sul balcone una strega con la scopa rivolta verso la casa dell’ex suocera che abita nel palazzo di fronte al suo.

Come si sa,nella canzone Shakira attacca il suo ex Gerard Piqué e la sua nuova fidanzata Clara Chia Marti: “Hai scambiato una Ferrari per una Twingo, hai scambiato un Rolex per un Casio“. La Renault ha risposto con un enorme cartellone pubblicitario a Barcellona che recita: “La Twingo dura più di 22 anni” .Il motore non ti lascia come tuo marito. Il cruscotto si capisce “claramente”,non come le tue canzoni”.

Sfilate e feste per i tre giorni della moda uomo a Milano un po’ sottotono. Visti e salutati Marco Mengoni, Paola Turci, Mahmood, Annalisa, Irama, Max Pezzali e Giusy Ferreri. E ancora Samuel L. Jackson, Alex Pettyfer, Alexander Skasgaard e Mahershala Ali. Anche Maluma, Ian Thorpe, Bebe Vio e Mauro Icardi, molti ex gieffini come Francesco Moser e Andrea Damante. La cosa più divertente? Quando un cantante ha incontrato l’ex fidanzato con il suo nuovo compagno: uno stilista da poco in passerella. Aiutino: il marchio è doppio…

Per la serie “chi se ne frega”, Federico Fashion Style ha rassicurato i suoi fan con un post contro l’ex moglie:” A volte nella vita di accorgi di chi hai accanto e di chi ti usa per i suoi scopi. Però la vita non è fatta per le maschere, bisogna non nascondersi e affrontare tutto come faccio io. Ragazzi in futuro vi racconterò tutto, presto. Vi svelerò tutto, ma proprio tutto, perché voglio essere trasparente”.

In molti hanno espresso la loro opinione riguardo la separazione tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu. E in molti si aspettavano che il parrucchiere facesse coming out dopo un articolo pubblicato. Tagliente l’opinione di Sonia Bruganelli:”Federico Fashion Style sta con un uomo? Chi l’avrebbe mai detto! Sono sconvolta, non lo avrei mai pensato…”

In molti dicono che al Grande Fratello Vip i rapporti tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono raffreddati, ma il gieffino ci tiene a dire che è tutto come prima e lo dice proprio alla fidanzata: “ Micol: “Noi siamo molto spontanei non dobbiamo forzarci a fare nulla. Perché dobbiamo comportarci in una maniera che non è nostra? Nei rapporti in generale ognuno esprime l’interesse a modo suo e nella sua maniera. Non esiste un modo sbagliato o giusto. Se a noi sta bene questa cosa questo è l’importante“.

Al GF Vip, Oriana Marzoli non ne può più di fare la figura della poco di buono e si scaglia contro Antonino Spinalbese e su chi la giudica: “Mi stanno attaccando perché ho avuto il flirt con Antonino, poi mi sono avvicinata a Luca e ora a Daniele. Antonino ha fatto la stessa cosa e pure di peggio. Ci ha provato con Giaele, ci ha provato con Ginevra, ha fatto con me e dopo è tornato da Ginevra. Quindi lui fa una figura bellissima perché è un maschio, se io faccio così sono una zoccola. Non va bene. Nessuno dice nulla a lui, la prendono a ridere. Allora devono reagire allo stesso modo anche con me.”

Antonino Spinalbese è rientrato, molto dimagrito, nella casa del GF Vip e subito sono iniziate le polemiche. In molti hanno pensato che l’ex compagno di Belen Rodriguez abbia avuto contatti con Ginevra Lamborghini durante i suoi giorni lontano dalla casa. Nasce tutto da una domanda di Daniele Dal Moro: “Ci sei riuscito?”, alla quale Spinalbese ha risposto: “Ah si, ovvio”.

Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi brilla in una disciplina sportiva e non si tratta di salto con “l’asta”. Il giovane ventitreenne ha avuto complimenti da tutti per l’incredibile traguardo raggiunto. Leonardo Tano ha brillato nei 60 ostacoli. Si prospetta una carriera molto diversa da quella del padre.

Non è la prima volta che pubblichiamo cose che poi di avverano: da Anna Falchi alla Rai a Gegia al GF Vip, dalla ripresa dei balletti di Carmen Russo sempre al GFVIP sino a Chiara Francini a Sanremo. Avevamo scritto in coppia con Euridice Axen, invece sarà da sola. Ora Axen è subissata da domande dei fan che le chiedono perché non ci sarà : lei risponde ironicamente che pubblicherà una foto mentre scende le scale di casa e non quelle del Festival.

