PILLOLE DI GOSSIP! VENDITTI TRA SPUTI, URINE E LA JELLA CHE PORTA FAZIO ALLA ROMA (VIDEO) – L’ISOLA DEGLI SCAZZI: GRETA ZUCCARELLO ATTACCA LA VEZZALI CHE FEDELE AL SOPRANNOME "COBRA" LE RIFILA UNA RISPOSTA AL VELENO – LA SBROCCATA DI MATILDE BRANDI - PROSEGUE A GONFIE VELE LA RELAZIONE TRA BRAD PITT E INES DE RAMON - CESARE CREMONINI FESTEGGIA LA QUALIFICAZIONE CHAMPIONS DEL BOLOGNA (E ARIANNA MIHAJLOVIC POSTA I CORI DEI TIFOSI FELSINEI PER SINISA) – VIDEO

“Notte prima degli esami, notte di polizia Certo, qualcuno te lo sei portato via” - In alto i cuori ascoltando l’emozionante versione live di Notte prima degli esami di Antonello Venditti a #CTCF ?? pic.twitter.com/WI4DQ4H22j — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 12, 2024

Ivan Rota per Dagospia

antonello venditti

A Che Tempo che Fa: prima di far ascoltare Notte prima degli Esami, canzone che compie 40 anni, Antonello Venditti dice: “É una canzone che canti prima di ogni esame, anche quello delle urine”. Poi Luciana Litizzetto si presenta con calici contenenti pipí di diversi colori e due infermieri spiegano le varie patologie. Fazio durante l'intervista al cantante ha mandato in onda un filmato con la canzone "Grazie Roma" come sottofondo. “Tu hai mandato Grazie Roma prima della partita con l’Atalanta. Ma porta sfortuna capisci? Globalmente porti iella Fazio. La chicca: “Io sono nato tra gli sputi e non era così semplice fare musica prima…”

Il nome di Fedez è il solo che compare nel fascicolo aperto in procura dai carabinieri della stazione Moscova di Milano per il pestaggio fatto al personal trainer Cristiano Iovino. Il rapper è stato deferito all'autorità giudiziaria per rissa. É un reato procedibile d'ufficio, cioé non serve che la vittima sporga denuncia.

Disastri da Grande Fratello: scappati di casa che si sentono delle star come la vincitrice Perla Vatiero. Manco guarda in faccia ai ragazzi che le chiedono la foto o il selfie. Manco fosse Sharon Stone. Ma chi continuate a seguire sui social?

valentina vezzali

L’ ex gieffino Marco Maddaloni che vuole scappare persino dalla chiamata durante un’intervista pur di non rispondere ad una domanda su Beatrice Luzzi? La madre dei reality ora gli fa paura.

Isola dei Famosi. Greta Zuccarello ha affermato che secondo lei Valentina Vezzali è “una grandissima bambina, non prende mai posizione, si nasconde dietro agli altri e litiga per il nulla“. Ovviamente, la campionessa olimpica si è molto offesa, ricordando alla Zuccarello di abbassare i toni e di portare più rispetto, vista la differenza di età.

greta zuccarello

Dopo alcuni giorni Valentina Vezzali si stava dando da fare tagliando la legna. Greta, sorridendo ad Alvina perchè scocciata dal rumore, ha fatto si che Alvina le chiedesse di smettere. Non solo stanno sdraiate h24 ma si lamentano pure. Senza vergogna.

Se qualcuno avesse occhio e coraggio, dopo l’ esperienza da commentatore all’ Eurovision, gli affiderebbe la conduzione di Sanremo. Nei giudizi spesso contano di più le amicizie del talento, l'obiettività è zero. Premessa per dire che i complimenti a Gabriele Corsi non sono mai abbastanza. Uno che si è fatto il culo, senza scorciatoie e con grande professionalità. Qui non ci vuole Cattelan, ci vuole Corsi, magari in coppia con Malgioglio. Mai più con Mara Maionchi.

valentina vezzali 67

A proposito di Mara Maionchi, nessuno pensava che dopo essere arrivata dalla Svezia, dove ha commentato l’ Eurovision, l’avremmo vista al tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. E invece alla sua non piú verde età ci é andata. Un caterpillar.

"Io sono una signora di 55 anni e nessuno di voi mi deve dire quello che mangio e quello che non mangio". Si inizia a vedere la giugulare di Matilde Brandi, finalmente. All’ Isola dei Famosi si preannunciano belle litigate: un match tra Matilde e la cuoca Rossana come quello cult tra Aida Yespica e Antonella Elia é la “trashata” che ci manca.

Amici: sinceramente (Annalisa docet) la finale a sei non se la aspettava nessuno (doveva essere a cinque) Ma é successo per tener dentro Sarah e tener dentro Holden? Facile la risposta. Ma perché fare una puntata se non si é eliminato nessuno?

matilde brandi

Quando per l’ennesima volta é stato chiesto a Pierce Brosnan dell’ aspetto fisico della moglie, lui ha di nuovo detto: "Gli amici le hanno proposto un intervento chirurgico per ridurre il suo peso. Ma io amo profondamente ogni curva del suo corpo. Lei è la donna più bella ai miei occhi. E anche perché ha avuto i nostri cinque figli...” Un gran signore.

Nessuno se lo aspettava, ma in una settimana La Ruota della Fortuna ha quasi raggiunto lo share de L’Eredità con Marco Liorni. Gerry Scotti gongola. Successo dovuto anche alla presenza della bombastica ex gieffina Samira Lui?

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Brad Pitt e Ines De Ramon. I due si sono sostenuti a vicenda durante i rispettivi divorzi: Ines fa lo stesso per Brad che sfortunatamente è ancora alle prese con il suo complicato divorzio da Angelina Jolie. In realtà si sono uniti ancora di più durante i loro divorzi e sono piuttosto seri. Ha incontrato la maggior parte dei di lui figli.

megan markle harry

Non era una visita reale, ma l’ outfit di Megan Markle in Nigeria ha fatto storcere in naso: l'attrice e il marito Harry erano alla Lightway Academy per regalare del materiale scolastico ai bambini. Megan aveva un abito con la schiena nuda, inoltre una valanga di gioielli: il bracciale Love di Cartier da 7mila euro, l'orologio Tank Française in oro di Cartier, orecchini di Lanvin e un tennis di diamanti da 6mila euro firmato Ariel Gordon. Anche meno.

ines de ramon brad pitt greta zuccarello 45

sinisa e arianna mihajlovic arianna rapaccioni vedova di sinisa mihajlovic 7 arianna rapaccioni vedova di sinisa mihajlovic 10 arianna rapaccioni vedova di sinisa mihajlovic 4 arianna rapaccioni vedova di sinisa mihajlovic arianna sinisa mihajlovic moglie arianna e figlia funerale di sinisa mihajlovic arianna rapaccioni vedova di sinisa mihajlovic 2 arianna rapaccioni vedova di sinisa mihajlovic sinisa arianna mihajlovic e la nipotina arianna rapaccioni vedova di sinisa mihajlovic 1 SINISA MIHAJLOVIC LA MOGLIE ARIANNA E I 6 FIGLI arianna rapaccioni vedova di sinisa mihajlovic