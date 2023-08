PINTO E A CAPO – DOPO AVER PERSO SCAMACCA, IL GM DELLA ROMA TIAGO PINTO SI E’ INCARTATO E NON RIESCE A CHIUDERE NEANCHE PER L’IMBERBE BRASILIANO MARCOS LEONARDO. PER FINANZIARE IL MERCATO DELLA ROMA SERVE LA CESSIONE DI IBANEZ. MOURINHO MARTELLA SU MORATA E ARNAUTOVIC, PINTO, IN MODALITA’ SCIURA AL DISCOUNT, E’ INVECE A CACCIA DELLE OFFERTE A PREZZI STRACCIATI. E AGGIUNGE ANCHE WEGHORST (0 GOL IN PREMIER L’ANNO SCORSO) ALLA LISTA DEI POSSIBILI OBIETTIVI (CIAO, CORE)

Un giovane e un esperto, José Mourinho vuole due attaccanti. Il tecnico ha preso atto della trattativa e dell’operazione per il ventenne Marcos Leonardo (ostacolata dalle modalità di pagamento) ma continua a chiedere l’arrivo di un altro centravanti, uno con qualità e che sia pronto per l’inizio della stagione. Il primo nome sulla lista di Mou è ormai noto ed è quello di Alvaro Morata, contattato nuovamente per chiedergli di aspettare ancora la Roma che sta per ricevere un’offerta ufficiale del Nottingham Forest per Ibañez.

Il club inglese sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per il brasiliano: un’operazione che sbloccarebbe quindi anche quella legata all’attaccante spagnolo sia per l’offerta all’Atletico Madrid del cartellino (18-20 milioni) sia per lo stipendio dell’ex Juventus. Sono quindi ore decisive per il futuro della pedina titolare in attacco, per una cessione che potrebbe portare a un domino importante e che servirebbe ad accontentare anche il tecnico portoghese. Se invece la trattativa su Ibañez non andasse in porto a quel punto Mou virerebbe sul secondo nome della sua lista, quindi Marko Arnautovic. Il centravanti trentaquattrenne è considerato il giusto innesto per garantire alla sua squadra affidabilità, qualità e gol.

(...) Alternative? E’ stato offerto Zapata e Batshuayi e ci sono stati contatti con lo Spezia per Nzola che piace anche al West Ham

Marcos Leonardo

Un attaccante in più quindi al di là dell’evoluzione della trattativa per Marcos Leonardo, cercato anche in Premier. Tiago Pinto (che ha definito la cessione di Villar al Granada) inizialmente aveva chiesto al Santos di pagare la prima rata della parte fissa (10 milioni) a dicembre e poi la restante parte nel 2024: una soluzione non gradita e per la quale sta mediando Raffaela Pimenta.

I contatti proseguiranno, il Santos (che non può più operare in entrata per la chiusura del mercato) sta trattando anche la cessione di Washington al Monaco e ha acquistato Furch a fine luglio come sostituto: prima di dare il via libera alla cessione vuole trovare la giusta formula di rateizzazione. In più il club di San Paolo vorrebbe bonus più facili (8 milioni complessivi), per questo ieri Falcao ha parlato di «Affare non chiuso». Servirà un ulteriore sforzo da parte della Roma che aspetta (e spera) l’offerta del Nottingham Forest per Ibañez: un’operazione decisiva per accontentare Mou con il centravanti esperto.

