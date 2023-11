PINTO E A CAPO – DOPO AVERLO DIFESO A SPADA TRATTA, ANCHE LA “GAZZETTA” SCARICA IL GM DELLA ROMA TIAGO PINTO E LE SUE “FALLIMENTARI” SCELTE DI MERCATO – “IL MALANDATO SANCHES PUÒ INSIDIARE CRISTANTE? KRISTENSEN È PIÙ FORTE DI KARSDORP? NDICKA MEGLIO DI IBANEZ? PAREDES PIÙ EFFICACE DI MATIC? AOUAR PIÙ UTILE DI PELLEGRINI? E AZMOUN SUPERA BELOTTI? PER ORA LA RISPOSTA LA DÀ LA CLASSIFICA: 8 PUNTI IN MENO" - PS: DITE A FRIEDKIN CHE DYBALA E LUKAKU HANNO SCELTO LA ROMA PER “L’APPEAL” DI MOURINHO

Massimo Cecchini per la Gazzetta dello Sport - Estratti

(...) Fatta eccezione per Lukaku, quali degli arrivi sarebbero stati titolari un anno fa? Il malandato Sanches può insidiare Cristante? Kristensen è più forte di Karsdorp? Ndicka meglio di Ibanez? Paredes più efficace di Matic? Aouar più utile di Pellegrini? E Azmoun supera Belotti? Per ora la risposta la dà la classifica: 8 punti in meno e, col derby alle porte, la Lazio davanti, nonostante abbia ricavi e stipendi più bassi. Insomma, le scelte di Tiago Pinto finora sono deludenti e, ricordando le spese per Shomurodov e Vina ancora di proprietà, alcune fallimentari. Certo, in estate ha sì acquistato il solo Paredes (gli altri sono svincolati o in prestito), ma per averli ha alzato gli ingaggi, e senza successo.

Eppure i Friedkin hanno dato un mandato chiaro: giocare la prossima Champions. Solo per questo è stato fatto l’investimento Lukaku che, per un solo anno, viene a costare quasi 20 milioni tutto compreso. Non dubitiamo che Pinto stia a cuore ai vertici, ma a Trigoria si dice che, se Dybala e Lukaku hanno scelto la Roma, è anche per l’appeal che ha l’essere allenati da Mourinho. Meriti e demeriti del portoghese sono senz’altro Special, ma qualora un giorno ascrivesse a sé gli onori di avere la Joya e Big Rom - e a Pinto gli oneri di aver preso tutti gli altri - sarà difficile che i romanisti possano dargli torto.

