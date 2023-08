PINTO E A CAPO – LA ROMA INIZIA IL CAMPIONATO SENZA UNA PUNTA: IL GENERAL MA(G)NAGER GIALLOROSSO TIAGO PINTO SUL BANCO DEGLI IMPUTATI PER LE TRATTATIVE FLOP E PER ESSERSI FATTO SOFFIARE DIVERSI OBIETTIVI (DA BELTRAN A ARNAUTOVIC FINO A NZOLA) – MANGIANTE (SKY) LO INFILZA: “SORPRENDE QUESTO RITARDO, CHE STA CAUSANDO UN DANNO TECNICO. LA ROMA HA BISOGNO DI 2 ATTACCANTI”. E OGGI ALLE 15 PARLA MOURINHO….

Mangiante (Sky Sport) a Tele Radio Stereo: “Arriveranno due attaccanti, questo è quello che dicono sia dalla società che dallo staff tecnico. La Roma sta trattando da giorni per Zapata e Marcos Leonardo, senza arrivare a dama. Non ricordo così tante trattative per una serie di attaccanti, soprattutto in rapporto al tempo che hai avuto, visto che Abraham si è rotto il crociato a inizio di giugno. Sorprende questo ritardo, che sta causando un danno tecnico: alla prima giornata ti presenti con Belotti ed El Shaarawy. Questa è la situazione”.

“Io me lo aspetto un colpo di mercato, in assoluto. La Roma deve evitare di presentarsi con due attaccanti che non sono pronti. Non avrebbe senso. Tu avresti un centrocampo molto più forte, e una difesa che si è assestata. Ma poi non puoi non finalizzare quello che hai costruito se non prendi il grande centravanti e il suo sostituto. Io continuo a dire: il Napoli ha tre attaccanti, Simeone, che è il terzo, nella Roma al momento sarebbe titolare”.

“Lukaku? Una squadra la deve trovare, a oggi non vuole andare in Arabia. Vedremo che accadrà…”

Estratto dell’articolo di Andrea Di Carlo per ilromanista.eu

Ad un passo dalla retrocessione, con una presidenza in procinto di cambiare e i tifosi in rivolta per la situazione e il mercato. Peggior scenario non poteva trovare la Roma nell’andare a cercare di chiudere l’operazione Marcos Leonardo. Eppure l’accordo era stato trovato, con un’offerta complessiva di 18 milioni di euro, tra base fissa e bonus.

Poi la cessione di Washington al Chelsea e il blitz di Pinto per Beltran hanno fatto cambiare idea alla dirigenza del Peixe che ha provato a giocare al rialzo. Strategia che alla Roma non è piaciuta affatto, forte del gradimento del giocatore. Ma a nulla è valso il suo pressing e i numerosi incontri in terra brasiliana: a queste condizioni non si chiude, appuntamento a gennaio.

A caccia dell’occasione

Tredici giorni ancora per andare a dama e chiudere tre operazioni, due attaccanti e il difensore che andrà a sostituire il partente Ibañez. Il tempo stringe ma la convinzione a Trigoria è che ci sia ancora margine per portare in giallorosso profili di alto livello, alle condizioni della Roma. Servirà un’ulteriore dose di pazienza ma anche la prontezza per prendere al volo l’occasione che il mercato riuscirà a regalare. Difficile pensare che i profili di Willian Josè, Abel Ruiz e Ekitike possano essere ancora attuali, non considerati in grado di soddisfare il fine palato dello Special One. Per Lukaku invece c’è stato un sondaggio, ma il Chelsea non lo cede in prestito. La Roma 3.0 di Mourinho ha bisogno di gol pesanti e sfrutterà ogni singolo secondo per andare a caccia dei profili più giusti.

