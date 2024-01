12 gen 2024 18:26

PINTURAULT, CHE BOTTO! - PAURA A WENGEN, IN SVIZZERA, DURANTE LA GARA DI SUPER-G MASCHILE DI COPPA DEL MONDO - LA COMPETIZIONE E' STATA SOSPESA DOPO CHE IL CAMPIONE FRANCESE ALEXIS PINTURAULT SI È SCHIANTATO AL SUOLO DURANTE LA DISCESA - LO SCIATORE, CHE È STATO TRASPORTATO IN OSPEDALE IN ELICOTTERO, HA RIPORTATO LA ROTTURA DEI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO E… - VIDEO