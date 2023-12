23 dic 2023 13:00

PIOLI LASCIATO DA SOLO IN TV A GIUSTIFICARE L’ENNESIMA FIGURACCIA DEL MILAN – DOPO IL 2-2 DEI ROSSONERI CON LA SALERNITANA IBRA È RIMASTO IN SILENZIO, CARDINALE È UN TIMONIERE LONTANO – COME DAGO DIXIT, L’INGAGGIO DI IBRAHIMOVIC IN REDBIRD CAPITAL CON UN RUOLO NON BEN IDENTIFICATO VA LETTO COME UN AVVISO DI SFRATTO PER PIOLI E PER L’AD GIORGIO FURLANI, COLPEVOLE DI AVER MESSO TUTTO IL POTERE IN MANO ALL’ALLENATORE DA TEMPO NON PIÙ ON FIRE…