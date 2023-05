19 mag 2023 18:51

PIOVE SUL BAGNATO IN CASA JUVE: DOPO L’ELIMINAZIONE DALL’EUROPA LEAGUE E IN ATTESA DELLA PENALIZZAZIONE SUL CASO PLUSVALENZE, ARRIVA UN ALTRO PROCESSO SPORTIVO PER LA JUVENTUS: LA PROCURA DELLA FEDERCALCIO HA DEFERITO LA SOCIETÀ BIANCONERA PER LA "MANOVRA STIPENDI". LA GIUSTIZIA SPORTIVA CONTESTA ALLA “GIUVE”LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4.1, LEGATO ALLA SLEALTÀ SPORTIVA