13 feb 2024 12:35

PIPPO, CHE BORDATE! - FILIPPO INZAGHI, FRESCO DI ESONERO DALLA PANCHINA DELLA SALERNITANA, ATTACCA IL DG DEI GRANATA, WALTER SABATINI, CHE IN CONFERENZA STAMPA AVEVA DETTO: "GLI CHIEDO SCUSA, NON L'HO AIUTATO": "NON VEDO IL SENSO DI CHIEDERE SCUSA SU UN PROPRIO ERRORE E TAGLIARE LA TESTA AD UN ALTRO. HO AVREI VOLUTO PIU' TRASPARENZA, SOPRATTUTTO SUL MERCATO CHE È STATO TARDIVO E NON IN LINEA"