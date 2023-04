UN PIPPONE PAGATO A PESO D'ORO - IL MANCHESTER UNITED PERDE 3-0 CONTRO IL SIVIGLIA E VIENE ELIMINATO DALL'EUROPA LEAGUE - IL GRANDE PROTAGONISTA DELLA DISFATTA DEI "RED DEVILS" È IL DIFENSORE INGLESE HARRY MAGUIRE, PAGATO 87 MILIONI DI EURO, CHE COMMETTE UN ERRORE CHE PORTA AL PRIMO GOL DEGLI SPAGNOLI (COMPLICE ANCHE IL PORTIERE DE GEA) - L'EX LEICESTER AVEVA ANCHE FATTO UN AUTOGOL NELLA PARTITA DI ANDATA, FINITA IN PAREGGIO…- VIDEO

Estratto dell'articolo di Francesco Schirru per www.goal.com

Dopo aver sbagliato tutto nella seconda parte dell'andata, […] il Manchester United si è fatto male da solo anche nella prima frazione del match di ritorno, giocato in casa della regina dell'Europa League, […]

Protagonista in negativo è stato il centrale del Manchester United, Harry Maguire, non nuovo a grossolani errori difensivi. Stavolta ad approfittarne è stato En-Nesyiri, riuscito a rubare palla al difensore dell'Inghilterra e dei Red Devils, siglando l'1-0 in favore del Siviglia. […]

Maguire è stato costretto a toccare dietro per De Gea, chiedendo però nuovamente palla dopo il passaggio all'indietro. Il portiere spagnolo ha servito nuovamente il compagno, pressato però da tre uomini: Lamela ha toccato per En-Nesyri, che davanti all'estremo difensore avversario non ha sbagliato.

Doppio errore dunque per il vantaggio del Siviglia, sia per il mancato tiro in avanti di Maguire, sia per un passaggio di De Gea arrivato nonostante il triplo pressing degli avanti di casa.

