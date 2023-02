17 feb 2023 12:45

PIRLO E PIRLONI - NICOLÒ PIRLO, IL FIGLIO DELL'EX CENTROCAMPISTA ANDREA, È STATO AGGREDITO IN CENTRO A TORINO MENTRE SI TROVAVA IN AUTO CON UN AMICO: "HANNO PROVATO A SALIRE IN MACCHINA. POI CI HANNO PRESO A CALCI L’AUTO, CI HANNO SPUTATO E CI HANNO LANCIATO SASSI..." - IL 18ENNE HA PUBBLICATO UNA STORIA SU INSTAGRAM DOVE SI VEDONO ALCUNI RAGAZZI INCAPPUCCIATI CHE CAMMINANO VICINO ALLA SUA AUTO E... - VIDEO