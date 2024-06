3 giu 2024 15:27

PISCHELLI D'ITALIA - LA NAZIONALE UNDER 17 HA RAGGIUNTO LA FINALE DEGLI EUROPEI DI CATEGORIA GRAZIE ALLA VITTORIA PER 1-0 SULLA DANIMARCA - GLI AZZURRINI AFFRONTERANNO IL PORTOGALLO PER IL TITOLO - LE STELLINE DELLA SQUADRA SONO I MILANISTI CAMARDA E LIBERALI (IL PRIMO È IL PIU' GIOVANE ESORDIENTE DELLA STORIA DELLA SERIE A) - IL C.T. MASSIMILIANO FAVO: "MA IN QUESTA SQUADRA CI SONO TANTI GIOCATORI BUONI. LA SENSAZIONE DEL CLUB ITALIA È MOLTO IMPORTANTE IN PROSPETTIVA FUTURA…"