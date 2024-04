PISCHELLI IN THE U.K. - COLE PALMER È IL NUOVO BABY-FENOMENO DELLA PREMIER LEAGUE: L'ATTACCANTE CLASSE 2002 DEL CHELSEA, ACQUISTATO DAL MANCHESTER CITY PER 47 MILIONI DI EURO, È L'UNICA NOTA POSITIVA DELLA DISASTROSA STAGIONE DEI "BLUES", ATTUALMENTE DECIMI IN CAMPIONATO - GRAZIE ALLA TRIPLETTA DI IERI CONTRO LO UNITED (FINITA 4-3, CON DUE GOL SEGNATI DOPO IL 90ESIMO), IL 21ENNE, È GIÀ ARRIVATO A QUOTA 21 GOL IN STAGIONE. PERCHE' L'ITALIA NON RIESCE A SFORNARE TALENTI DEL GENERE? - VIDEO

CHELSEA-MANCHESTER UNITED, INCREDIBILE 4-3



Rocambolesco finale di partita nel posticipo della 31/a giornata di Premier League fra Chelsea e Manchester United. I Blues hanno vinto per 4-3 dopo essere stati in vantaggio per 2-0, ma poi anche sotto 2-3.

Con due gol dopo appena 19 minuti, grazie a Gallagher e al solito Palmer su rigore, il Chelsea credeva di avere in mano l’incontro, ma i Red Devils con Garnacho, Bruno Fernandes e ancora Garnacho hanno poi ribaltato il punteggio.

Quando sembrava tutto finito, al decimo minuto di recupero un’ingenuità di Dalot ha regalato a Palmer il rigore del 3-3. Un minuto dopo Palmer si è smarcato e ha ricevuto un corner in area di rigore, ha calciato con il sinistro verso la porta e ha trovato la deviazione di McTominay: 4-3 per il Chelsea il risultato finale

LA STAGIONE DA SOGNO DI COLE PALMER: "NON VOLEVO LASCIARE IL MANCHESTER CITY"

Estratto dell'articolo di Vittorio Rotondaro per www.goal.com

Ok, col senno di poi siamo bravi tutti a dare giudizi e sentenze, ma chi era davvero in grado di pronosticare la stagione mirabolante di Cole Palmer? Protagonista del calciomercato estivo per il trasferimento milionario dal Manchester City al Chelsea, l'inglese sta dimostrando di valere ogni singolo milione di euro dei 47 spesi dai 'Blues' per regalarlo a Mauricio Pochettino.[...]

AFFARE DA 47 MILIONI

Ha destato parecchio scalpore la cifra necessaria al Chelsea per strappare Palmer al Manchester City, che si è 'accontentato' di 47 milioni di euro per lasciar partire un gioiello nato e cresciuto nella florida Academy [...]

Eppure un indizio su quello che avrebbe combinato Palmer a Londra lo si poteva scorgere nel rendimento offerto nelle tre apparizioni con la maglia del Manchester City all'inizio della stagione in corso: due goal all'attivo, uno nella sfortunata finale di Community Shield persa contro l'Arsenal e l'altro nella sfida vinta ai calci di rigore contro il Siviglia, valevole la conquista della Supercoppa Europea.

Una volta approdato al Chelsea, Palmer non si è mai fermato: al momento conta 21 goal e 12 assist in 39 apparizioni. [...]

RISPOSTA A GUARDIOLA

A spingere Palmer verso il Chelsea è stata l'ambizione di recitare un ruolo da protagonista altrove, situazione che al Manchester City si sarebbe potuta verificare con maggiore difficoltà: almeno stando alle dichiarazioni di Pep Guardiola.

"Cole è arrivato, ha accettato le gerarchie presenti in squadra e dopo uno o due anni ha detto: 'Non voglio giocare qui'. Io allora gli ho risposto: 'Riyad (Mahrez, n.d.r.) se ne andrà e avrai una possibilità', ma lui ha insistito: 'No, non giocherò qui, voglio andarmene'. Così gli ho detto che poteva farlo. Ha ottenuto quello che voleva, è un bene per lui".

Una versione che si discosta da quella offerta da Palmer.

"Non avrei mai voluto lasciare il Manchester City. Non era mia intenzione. Volevo partire in prestito per un anno, per poi tornare ed essere pronto per la prima squadra. Il club però mi disse che un prestito non era possibile: un'eventuale partenza sarebbe avvenuta soltanto a titolo definitivo - ha dichiarato Palmer a 'Sky Sports' a gennaio -. Così è arrivata la chiamata del Chelsea: sono davvero felice di aver fatto questa scelta". [...]

