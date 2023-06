PIÙ CHE UN'"EUROSTANGATA", LA UEFA DA UN "BUFFETTO" ALLA JUVENTUS - DOPO IL PATTEGGIAMENTO ALL'ACQUA DI ROSE CON LA GIUSTIZIA SPORTIVA ITALIANA, ARRIVA ANCHE QUELLO CON CEFERIN: I BIANCONERI VANNO VERSO L'ESCLUSIONE DALLA PROSSIMA CONFERENCE LEAGUE - POCO MALE PER LA "VECCHIA SIGNORA", CHE EVITERÀ DI DISPERDERE ENERGIE PER UNA COPPA MINORE - SE L'ESCLUSIONE DOVESSE ESSERE CONFERMATA, LA FIORENTINA POTREBBE ESSERE RIPESCATA...

pavel nedved, andrea agnelli, maurizio arrivabene e federico cherubini

Estratto dell'articolo di Luca Fusco per www.sport.virgilio.it

[…] Dopo la giustizia sportiva italiana anche quella europea, in mano all’Uefa, sta per emettere il suo giudizio sulla Juventus. In ballo la partecipazione della Vecchia Signora alla prossima Conference League[…] Da capire anche l’eventuale multa, salata o no che il club bianconero dovrà versare alle casse di Ceferin. Andiamo quindi con ordine.

Aleksander Ceferin

L’Uefa avrebbe già deciso sulla base dei documenti in possesso di escludere la Juventus per un anno dalla coppe europee ma anche di comminare al club bianconero una multa milionaria. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui solo in caso di stop più lungo la Juve potrebbe decidere di rivolgersi direttamente al Tas. La decisione dovrebbe arrivare entro metà luglio […] in caso di squalifica della Juve, rivedrebbe dentro la Fiorentina che meno di un mese fa ha sfiorato la coppa in finale contro il West Ham.

ANDREA AGNELLI E MAURIZIO ARRIVABENE DELLA JUVENTUS

[…] Non ci fosse la ‘promozione’ dell’ottava classificata, sarebbe difatti una sanzione che colpisce l’intera Federazione, Ranking incluso.

Juve e Uefa: la Conference League sacrificata sull’altare della pace

Da diverso tempo la Juve starebbe trattando con la Uefa un accordo sulle possibili violazioni del Fair Play Finanziario legate all’inchiesta della Procura di Torino che ha portato alla penalizzazione in Serie A. […]

ceferin

Juve, rinuncia alla Conference male molto minore, quasi un bene

Non è la Champions, e nemmeno l’Europa League. La rinuncia alla Conference League da parte della Juventus è un “male” sopportabile, sia per le casse ma soprattutto per la squadra che sarà di Max Allegri. La rinuncia alle competizioni europee in questo caso non sarebbe una grave perdita per il club. Dal punto di vista tecnico Allegri potrebbe programmare la stagione con più facilità senza l’incombenza di un impegno abbastanza gravoso, di giovedì con trasferte più difficili e più impervie rispetto alle grandi città che giocano la Champions o l’EL. Così la squadra potrà concentrarsi sul campionato come fu del resto al primo anno di Antonio Conte alla rinascita del ciclo vittorioso.

