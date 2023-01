PIÙ CHE ALL BLACKS, RAINBOW! – CAMPBELL JOHNSTONE È IL PRIMO GIOCATORE DELLA NAZIONALE NEOZELANDESE DI RUGBY A FARE COMING OUT – IL 42ENNE, CHE SI È RITIRATO NEL 2012, HA DICHIARATO: “SONO GAY, HO VISSUTO A LUNGO NELLA BUGIA. SPERO AIUTI ALTRI A TROVARE IL CORAGGIO DI DIRLO” – IL SOSTEGNO DEL MINISTRO DELLO SPORT NEOZELENADESE: “UN’ALTRA BARRIERA È STATA INFRANTA”

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.com

Campbell Johnstone è il primo giocatore degli All Blacks, (oggi ha 42 anni e si è ritirato), a fare coming out. Lo ha fatto durante un programma televisivo di attualità in Nuova Zelanda, dicendo di aver «vissuto nella bugia» e condotto una «doppia vita». «Se apro quella porta, allora aiuteremo molte persone». […]

Johnstone, che ha giocato 38 partite nel Super Rugby per i Crusaders e per il Biarritz Olympique nella Top 14, ha subito trovato il sostegno della Nazionale di rugby della Nuova Zelanda dove ha disputato alcuni test match. È stato lodato per «aver avuto il coraggio di condividere la sua storia». […]

Il ministro dello sport neozelandese ed ex vice primo ministro, Grant Robertson, anche lui omosessuale, ha detto che l’annuncio di Johnstone è stato un «grande momento» e lo ha ringraziato per «aver aperto questa strada». E ancora: «Ora con gli All Blacks un’altra barriera è stata infranta. Spero che ispiri le generazioni future a essere aperte, felici e a proprio agio» […]

