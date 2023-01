PIÙ CHE UN PILONE, UN PIRLONE! - IL RUGBISTA DELLA BENETTON TREVISO IVAN NEMER È STATO SQUALIFICATO FINO A FINE STAGIONE PER AVER REGALATO UNA BANANA MARCIA AL COMPAGNO DI SQUADRA, CHERIF TRAORE' - L'ATLETA ITALOARGENTINO SALTERÀ ANCHE IL SEI NAZIONI CON L'ITALIA: "ACCETTO LA SQUALIFICA. SONO FORTEMENTE RAMMARICATO DALLA STUPIDITÀ DEL MIO GESTO, DAL DISPIACERE CAUSATO AD UN AMICO..." (E PER FORTUNA CHE ERA SUO AMICO)

Estratto dell'articolo di Francesco Palma per www.gazzetta.it

Il pilone del Benetton e dell’Italrugby Ivan Nemer è stato squalificato dal tribunale federale fino al 30 giugno 2023, dopo quanto accaduto nella cena di squadra del Benetton lo scorso Natale, che lo aveva visto coinvolto come autore di un “regalo” di cattivissimo gusto al compagno di squadra Cherif Traoré […] una banana marcia. Un gesto che ha causato nel giocatore dei biancoverdi e della Nazionale un immenso dispiacere che lo ha portato a raccontare tutto sui social. […]

IL PROVVEDIMENTO

Il pilone italoargentino, che conta 11 presenze con la Nazionale azzurra e 41 con il Benetton, non scenderà in campo fino al termine della stagione, saltando automaticamente tutto il Sei Nazioni che comincerà la prossima settimana. […]

NEMER— Come lo stesso Nemer ha dichiarato, questa squalifica sarà un’occasione per riflettere ulteriormente e diventare una persona migliore: “Quanto è accaduto non mi rappresenta, ma al tempo stesso deve farmi e farci riflettere su quanto ancora debba essere fatto per modificare la nostra cultura, superare gli stereotipi più beceri, avvicinarci gli uni agli altri ancor più di quanto già non accada. Accetto la squalifica ed il percorso di reinserimento con serenità […]" ha dichiarato l’azzurro al termine del procedimento federale.

"Il razzismo non ha e non avrà mai alcun ruolo nella mia vita, come non dovrebbe averne nella vita di ognuno di noi” ha poi aggiunto Nemer: “Sono fortemente rammaricato da ciò che è successo, dalla stupidità del mio gesto, dal dispiacere causato ad un amico, dall'aver arrecato danno alla mia squadra, ai compagni, al Paese che rappresento ed al Gioco che amo. […]”.

