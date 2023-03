22 mar 2023 12:11

IL PM DEL PROCESSO JUVE, CIRO SANTORIELLO, FA UN PASSO INDIETRO: NON RAPPRESENTERÀ LA PUBBLICA ACCUSA ALLA PRIMA UDIENZA SULLE PLUSVALENZE DEI BIANCONERI, IL PROSSIMO 27 MARZO – LA DECISIONE ARRIVA DOPO UNA VALANGA DI TWEET SCATENATA DAI TIFOSI JUVENTINI, PER ALCUNI VECCHI VIDEO IN CUI SANTORIELLO DICHIARAVA LA SUA FEDE PER IL NAPOLI. QUINDI ORA UN MAGISTRATO NON PUÒ NEANCHE PIÙ TIFARE?