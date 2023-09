UN PO' DI ORGOGLIO, CAZZO! - SPALLETTI NON VUOLE ALIBI PER LA NAZIONALE, ANCHE SE UNA SERIE A POPOLATA DI STRANIERI HA TOLTO OSSIGENO ALLA NAZIONALE – “BIG SPALLA” HA INDIVIDUATO UN DIFETTO AGLI AZZURRI: È MANCATO L’ASSIST - IL CALCIO ITALIANO HA CLONATO NEGLI ULTIMI ANNI UN SOLO TIPO DI GIOCATORE: IL CURSORE DA INSERIMENTO - NON ABBIAMO UN REGISTA E CI MANCA UNA MEZZALA CHE SAPPIA ISPIRARE GLI ATTACCANTI (PELLEGRINI E’ CONDIZIONATO DAI FREQUENTI STOP)

Uno sguardo diverso. Mancini era il visionario, cercava la pepita del talento come Indiana Jones, si era messo in testa di inventare giocatori o accelerarne il percorso di crescita, sbuffava nell’eterno contrasto azzurro tra risultato e rinnovamento. Spalletti ha sposato il teorema contrario, invitando l’Italia a crederci: coraggio e faccia tosta, siamo forti, il ruolo di riferimento nel calcio europeo ci appartiene e possiamo riprendercelo in fretta. Le qualità ci sono, le risorse disponibili bastano per allestire una Nazionale competitiva. Lo pensa e lo dice. La platea ristretta dei convocabili e il campionato di Serie A popolato dagli stranieri non lo spaventano.

Convinzione assoluta, radicata. Uno scatto di mentalità nell’immediato, forse anche l’unico possibile, entrando in corsa, senza rodaggio e amichevoli, con l’ansia di non fallire la qualificazione all’Europeo 2024. Quei concetti li ha ripetuti come un martello all’interno dello spogliatoio e anche fuori, a notte fonda nella pancia dello stadio di Skopje, dopo l’esordio pieno di rimpianti. Una terapia d’urto per rivitalizzare gli azzurri e portarli oltre l’ostacolo dell’Ucraina, quasi uno spareggio per il secondo posto: se non vinciamo domani sera a San Siro, si mette male.

L'analisi della partita dell'Italia

Certe partite, anche soffrendo, si portano a casa. Il gol di Bardhi ci inchioda alla logica del girone, tuttora in bilico: l’Italia ha bisogno di sventare il rischio play off e di guardare avanti con fiducia, senza deprimersi. Non tutto è da buttare, come il ct ha spiegato al gruppo, perché qualcosa si è visto e andava riconosciuto. Una lunga riunione tattica e di analisi ha di fatto aperto il ritiro di Milanello in tarda mattinata.

Gli azzurri hanno speso tanto su un campo impossibile. L’ordine tattico, l’applicazione di certi movimenti provati a Coverciano durante la settimana e la disponibilità del gruppo hanno convinto Lucio. Altri aspetti tecnici meno: l’incapacità, durante il secondo tempo, di ricompattare il “blocco-squadra” in fase di non possesso ha permesso alla Macedonia di aggredirci sul piano fisico, con palla lunga, creando le situazioni che alla fi ne hanno portato al pareggio. Un difetto: l’imprecisione nel trovare le linee di passaggio, l’idea o l’imbucata che avrebbero permesso agli azzurri di “fare male” ai padroni di casa, chiudendo i conti. È mancato l’assist.

Spalletti forse ha preferito non approfondire, il campo indecente di Skopje è un’attenuante, ma non esaurisce l’argomento. Questione di estro, di fantasia, di qualità. Si parla di ricchezza del centrocampo, ma il calcio italiano ha clonato negli ultimi anni un solo tipo di giocatore: il cursore da inserimento. Si parla del regista, ma in primis ci manca una mezzala che sappia rifinire e ispirare gli attaccanti. Un numero 8 tendente al 10 e funzionale al 4-3-3. Lorenzo Pellegrini, l’unico con determinate caratteristiche, è condizionato dai frequenti stop.

Miretti è un futuribile, deve ancora conquistare la Juve. Così restiamo legati al rendimento degli esterni. L’Italia dell’Europeo si era esaltata grazie a Insigne, Chiesa, Berardi, Bernardeschi, più Spinazzola, scheggia impazzita, al top nell’estate 2021. Altri tempi. Spalletti in Macedonia si è presentato senza Chiesa (ko nella rifinitura), ha cominciato con Politano e Zaccagni, di fatto un debuttante. Ha proseguito con Zaniolo, ormai attaccante naturale e poco propenso ai rientri, e Gnonto. Qualcosa di meglio, non a caso, si è visto con l’ingresso di Raspadori a ridosso di Immobile. La variante offensiva del 4-2-3-1 è un tema di cui Spalletti aveva parlato a Coverciano, vedremo se e in che misura entrerà subito nei suoi pensieri.

