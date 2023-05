POG-BASTA! - L'ENNESIMO INFORTUNIO STAGIONALE DI PAUL POGBA SANCISCE LA FINE DELLA SUA SECONDA DISASTROSA ESPERIENZA CON LA JUVENTUS - DA QUANDO È TORNATO IN ITALIA, IL FRANCESE NON HA QUASI MAI GIOCATO E I BIANCONERI LO STRAPAGANO (8 MILIONI ALL'ANNO FINO AL 2026) - ANCHE I TIFOSI DELLA "VECCHIA SIGNORA" SONO STUFI...

1. LA JUVE NON PUÒ PUNTARE SU POGBA, CENTROCAMPO DA RIFARE: I NOMI

Estratto dell'articolo di Nicola Balice per www.calciomercato.com

C'è la componente emotiva. Tutto il popolo bianconero è vicino a Paul Pogba, l'infortunio che lo ha fermato dopo una ventina di minuti contro la Cremonese è qualcosa di tremendo sportivamente parlando. Stagione finita con ogni probabilità. Stagione nemmeno iniziata, è questa la realtà. […] il percorso del secondo capitolo in bianconero è iniziato con quella lesione al menisco laterale di luglio ed è stato compromesso dalla decisione di tentare la fallimentare via conservativa prima dell'infortunio: poi una infinita serie di stop e ritardi, di tanti altri piccoli-grandi problemi muscolari.

[…] Pogba ha praticamente disputato negli ultimi quattro anni gli stessi minuti giocato nel 2018/2019, la domanda ricorrente alla Continassa non è più legata al fatto se potrà o meno tornare ai suoi livelli precedenti, ma se potrà o meno essere considerato un giocatore a tutti gli effetti per la Juventus. Quello che non è stato in questo primo anno.

CHE SUCCEDE

“Lo aspettiamo”, ha ribadito Max Allegri. D'altronde lo stesso Pogba ha sempre fatto capire chiaramente di non avere la minima intenzione di mollare, al di là di tutti coloro che storcono il naso (dentro e fuori la Juve) su quell'ingaggio da 8 milioni netti più di bonus e un contratto in scadenza solo al 30 giugno 2026. Ora come ora, la Juve non può permettersi di puntare su di lui: se ci sarà bene, ma per programmare si dovrà considerarlo un surplus in organico e magari una lieta sorpresa.

2. LA JUVE VINCE, POGBA VA KO: IL WEB BIANCONERO MUOVE UN'ACCUSA PRECISA

Estratto dell'articolo di Gerry Capasso per www.sport.virgilio.it

La Juventus sul campo continua a dire a sua: 69 punti, terza vittoria consecutiva, partita con i grigiorossi mai in discussione. […] Nel mezzo, quel maledetto nuovo infortunio a Paul Pogba, che schierato nella posizione alle spalle di Vlahovic, aveva dato dei segnali interessanti nei primi venti minuti. Poi, quel problema al muscolo della gamba sinistra (e non al ginocchio): le mani al volto, le lacrime, la maglia a coprire la faccia. Lo Stadium trattiene il respiro, si scioglie in un lungo applauso. Ma sarà difficile rivedere il francese in campo, quest’anno.

I tifosi bianconeri si rivelano per lo più amareggiati, a fronte dei continui problemi fisici del francese. Come Dino: “In bocca al lupo all’ex giocatore (da tre anni) Pogba”. Massimiliano invece non concede attenuanti: “9 milioni per un che dice di fare l’allenatore e 9 per un ex giocatore”. Così come Andrea: “Preso in declino, allo United sempre rotto! Infortunio al ginocchio gestito da dilettanti. Società inesistente. Degna chiusura di una stagione travagliata è sbagliata”. Mentre Salvo si impietosisce: “Onestamente provo una grande pena per questo ragazzo, a livello umano”.

Giovanni è impietoso: “Ti ho sempre ammirato come giocatore ma secondo me è arrivato il momento di avere il coraggio di dire basta per rispetto di società e tifosi mi dispiace dirlo ma sei diventato un ex giocatore”. William mette il dito nella piaga: “Il talento ha dimostrato di averlo ancora, ma purtroppo il suo fisico non regge più!”. Mentre Stephen proprio non si capacita: “Che sfortuna questo ragazzo stava giocando benissimo”. Mentre Costantino conclude così: “Forza Paul tutta la vita, ma ragazzi, qua si tratta di un professionista che costa 10 milioni di euro l’anno. Sarà il caso di risolvere consensualmente eh?!”.

