POG-BASTA - LA JUVE STAREBBE VALUTANDO LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI PAUL POGBA – IL FRANCESE NON È MAI SCESO IN CAMPO DA QUANDO È TORNATO IN BIANCONERO, A CAUSA DELL’INFORTUNIO AL GINOCCHIO E IL SUO CONTRATTO DA 8 MILIONI NETTI A STAGIONE PESA TROPPO SUI CONTI DELLA SOCIETA' – LA DIRIGENZA DEL CLUB SAREBBE ANCHE STUFA DELLE VICENDE EXTRA CAMPO DEL CENTROCAMPISTA, TRA SCAZZI FAMILIARI E PRESUNTI “MARABUTTI” PER MALEDIRE I COMPAGNI DI NAZIONALE - E POI CI SONO I GUAI GIUDIZIARI DELLA JUVE...

Estratto dell'articolo di Alberto Mauro per “il Messaggero”

paul pogba 3

L'uomo della provvidenza è diventato Godot, a forza di aspettarlo la Juventus sembra ormai aver perso le speranze. Allegri si è rassegnato, e alla vigilia della sfida contro la Fiorentina confessa di non avere certezze sul suo rientro, […] Tradito dal fratello e dagli amici di Lagny-sur-Marne che lo avevano inseguito fino ai cancelli della Continassa, dopo un tentativo d'estorsione prontamente denunciato alle autorità. Nel mirino della critica francese anche per le polemiche a distanza per quel famoso "marabutto" contro Mbappé […]

paul pogba 2

E improvvisamente mollato da un fisico che si sta dimostrando fragile, come tutto il resto. L'ultima presenza del Polpo risale allo scorso 19 aprile 2022, con il Manchester United, appena 10 minuti in campo, poi la lunga rincorsa senza vedere il traguardo. Da tormentone estivo, il "Pogback" è diventato il calvario tormentato di un calciatore alla ricerca di se stesso, con un'unica costante: gli zero minuti in campo. Il francese si ferma a fine luglio in tournée per una lesione al menisco esterno, la Juve prenota una clinica per operarlo immediatamente negli States ma lui prende tempo.

infortunio paul pogba

Non vuole perdere i Mondiali, e contro il parere dello staff medico opta per le terapie conservative. Un flop che aggrava addirittura la situazione e lo costringe all'intervento chirurgico a inizio settembre. Addio Qatar, ma in tempo per tornare protagonista nella seconda parte stagione con la Juventus. E invece gli acciacchi muscolari non gli danno tregua, consentendogli di arrivare solo fino al riscaldamento a bordocampo contro il Monza. Sparisce di nuovo dai radar, Allegri parla di indolenzimento ai flessori, ma a metà febbraio il rientro è lontano. […]

pogba juve pogba juve paul pogba 1