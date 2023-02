POGBA, POG-BOH? – MAX ALLEGRI SUL CENTROCAMPISTA FRANCESE, FUORI DA QUASI SETTE MESI PER INFORTUNIO: “NON PUÒ ESSERE CONVOCATO, MI SPIACE DIRLO. NON SO QUANDO POTRÀ TORNARE” - “TUTTI LO ASPETTIAMO IO PER PRIMO. VIENE DA UN MENISCO ESTERNO CHE È NOIOSISSIMO, IL GINOCCHIO DEVE TROVARE IL SUO ASSESTAMENTO" - LA VERITA' E' CHE POGBA SI E' RIVELATO UN ACQUISTO-PATACCA E LA JUVENTUS NON VEDE L'ORA DI SBOLOGNARLO: PRESTO IL SUO STIPENDIO SARA' INSOSTENIBILE...

"Pogba? Non può essere convocato, mi spiace dirlo ma purtroppo questa è la realtà. […]

quello che mi dispiace di più è che non so quando potrà tornare: magari tra 20 giorni, tutti lo aspettiamo io per primo".

Passa il tempo ma le condizioni di Pogba, invece che migliorare, restano le stesse: anche contro la Fiorentina, come raccontato da Allegri, il centrocampista non sarà a disposizione, allungando a sei mesi e 23 giorni il recupero […]: “viene da un menisco esterno che è noiosissimo, il ginocchio deve trovare il suo assestamento. Stiamo lavorando, lui si impegna per tornare il più in fretta possibile". […]".

Scalare la classifica un passo alla volta

La vittoria con la Salernitana, preceduta da quella in Coppa Italia con la Lazio, ha riportato i tre punti e risollevato il morale del gruppo. Vittorie che non devono però illudere la Juventus […] “In questo momento dobbiamo concentrarci sugli obiettivi minimi in campionato, cercare di raggiungere le squadre che hanno 29 punti, da giovedì rientreremo in Europa League. Facciamo un passettino alla volta, il lavoro della squadra è buono, deve migliorare ed è normale. L'ultima mezz'ora di Salerno non mi è piaciuta, primi 60 minuti buoni: ci vorrà una prestazione migliore per battere la Fiorentina". […]

