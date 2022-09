“VORREI ESSERE LA SEDIA ANCHE DOPO CHE HAI MANGIATO I BROCCOLETTI” – MA DILETTA PERCHE’ NON HA RACCONTATO AL "GUARDIAN" ANCHE DEI COMMENTI ALLE SUE FOTO SOCIAL? IL GENERE LETTERARIO PIÙ CONTEMPORANEO CHE ESISTA TRA CINISMO, SARCASMO E VOLGARITÀ DA CESSO DELL’AUTOGRILL – INVECE TOCCA SORBIRCI PURE I PIPPONI DELLA LEOTTA: "IL CALCIO? ENTRARE IN QUESTO MONDO TUTTO DI UOMINI È STATO DIFFICILE” (QUI CROLLEREBBE ANCHE UN GENTILUOMO) - “LA GENTE MI GIUDICA PER IL MODO IN CUI MI VESTO, ANCHE SE NON SANNO QUANTI SACRIFICI HO FATTO NELLA MIA VITA…” – VIDEO