26 apr 2023 19:46

UN POKER CALATO IN FACCIA AL REAL – TATY CASTELLANOS, 24ENNE ATTACCANTE ARGENTINO DEL GIRONA, È ENTRATO NELLA STORIA DELLA LIGA SEGNANDO 4 GOL ALLA SQUADRA DI CARLO ANCELOTTI NELL'ULTIMO TURNO – ERA DAL 1947 CHE UN GIOCATORE NON RIFILAVA QUATTRO PERE AI “BLANCOS” IN CAMPIONATO. MENTRE IN CHAMPIONS CI AVEVA PENSATO LEWANDOWSKI… – VIDEO