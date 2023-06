LA POLEMICA DI “GIMBO” TAMBERI! "DA CAPITANO NELLA NAZIONALE, MI CHIEDO: PERCHÉ LASCIAR FUORI GLI ALTRI 5 ORI OLIMPICI DI TOKYO DA QUESTA LOCANDINA DEGLI EUROPEI DI ROMA 2024? I DUE VINCITORI INDIVIDUALI DELLA MARCIA (STANO E PALMISANO) E GLI ALTRI TRE DELLA STAFFETTA (TORTU, DESALU E PATTA) SONO STATI UN SIMBOLO DEL NOSTRO PAESE: IL MERITO CONTA, NELLO SPORT COME NELLA VITA" – I COMMENTI DI STANO E DESALU

Da capitano nella Nazionale, mi chiedo: perché lasciar fuori gli altri 5 ori olimpici di Tokyo da questa rappresentazione degli Europei di Roma 2024? I due vincitori individuali della marcia (@massimostano @nellypalmi) e gli altri tre della staffetta (@tortufil @faustodesalu @lorenzo_patta) sono stati un simbolo del nostro paese nella manifestazione più importante in assoluto dello sport.

Sono al loro fianco perchè è la cosa giusta: il merito conta, nello sport come nella vita. ??

Massimo Stano: “In un mondo ideale, ogni disciplina è uguale all’altra, non esistono due pesi e due misure, non importa quanto una sia più attraente di un altra, in tutte c’è sudore, sacrificio e passione. Lo sport insegna valori come meritocrazia, rispetto delle regole, fratellanza e tanto altro…”

Fausto Desalu: Nessun problema Gimbo, l'importante è aver regalato quelle emozioni! Poi una locandina in più o in meno non fa differenza, personalmente non è per quello che ho iniziato a fare Atletica! Ma grazie per il pensiero, Capitano

