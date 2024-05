17 mag 2024 13:26

POLITICA NEL PALLONE - LA FIGLIA DEL LEGHISTA GIORGETTI, MARTA, ABBANDONA LA FEDERCALCIO: UN BRUTTO SEGNALE PER GRAVINA - IL PRESIDENTE FIGC E' VICINO AL PIDDINO BOCCIA, E' COPERTO ANCHE A DESTRA (IL FIGLIO DI TAJANI LAVORA IN FEDERCALCIO) MA IL FORZISTA LOTITO SPARA OGNI DUE PER TRE CONTRO DI LUI - CON LA RESA DEI CONTI IN ARRIVO IN FIGC, SAREBBE STATO IMBARAZZANTE PER GIORGETTI AVERE NEGLI UFFICI DI VIA ALLEGRI LA FIGLIA (CHE ANDRA ALL’INTER DI MAROTTA…)