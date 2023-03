POLVERIERA FERRARI! DOPO L’USCITA DI SANCHEZ, UOMO FONDAMENTALE NELLO SVILUPPO DELLA MACCHINA, ALTRE DUE FIGURE APICALI SONO PRONTE A FARE LE VALIGIE – PAGANO L’ECCESSIVA VICINANZA AL SILURATO MATTIA BINOTTO – IN BAHRAIN, IL NUOVO CAPO DEL MURETTO FERRARI, FREDERIC VASSEUR, PARLANDO CON PERSONE A LUI VICINE, SI È LAMENTATO DELL’INVADENZA DEI DIRIGENTI DELL’AZIENDA…

Estratto dell’articolo di Fulvio Solms per corrieredellosport.it

david sanchez

Dove eravamo rimasti? Alla partenza di David Sanchez, alla Ferrari uomo fondamentale nello sviluppo del concetto di vettura. E’ stato veicolato il messaggio che abbia pagato per il flop del GP del Bahrain e non è così: il francese di origini spagnole se n’è andato per sua propria scelta, come ci eravamo già detti.

Ma ci sono altre due figure apicali pronte a fare le valigie, anche più importanti di Sanchez nella scala gerarchica della Scuderia: si tratta di Enrico Cardile e Laurent Mekies, che oggi possiamo considerare le architravi, rispettivamente tecnica e sportiva, della Ferrari.

Non rischiano, nel senso che non è il team principal Frederic Vasseur ad averli inseriti in una sorta di lista di proscrizione. Ciò va precisato, perché in questo bailamme circola voce dell’esistenza di un elenco con quattro indesiderati da allontanare (i primi due sarebbero Cardile e Mekies, degli altri due non riteniamo opportuno citare il nome a oggi, in mancanza di elementi concreti), ma le cose non stanno esattamente così. Semmai, al contrario, Vasseur vorrebbe trattenerli (e non ci stupiremmo se, non riuscendoci, si ricorresse al venticello già soffiato per sminuire Sanchez).

BINOTTO LECLERC

(...)

Ecco, Cardile non si sente più al sicuro, come peraltro altre figure tecniche interne a Maranello. Ritiene che se è saltato Mattia Binotto che lo proteggeva, facendogli da parafulmine per permettergli di pensare e ideare e rischiare e sbagliare, anche, senza necessariamente doverci rimettere la ghirba, ecco, se è saltato il team principal anche la sua posizione non è più garantita. Tale clima nella Scuderia non favorisce il fermento delle idee, e questa dovrebbe essere oggi la prima preoccupazione del team principal: restituire serenità a tutti i responsabili d’area. Lo stesso Vasseur in Bahrain, parlando con persone a lui vicine, si è lamentato dell’invadenza dei dirigenti dell’azienda, ma era stato proprio lui a dirci che «la squadra è un dipartimento dell’azienda», e che definirla un’entità autonoma (come la Scuderia è sempre stata nella sua storia) costituisse «un abuso di linguaggio».

vasseur

Analoghi dubbi attraversano Mekies: ne abbiamo parlato e dobbiamo confermare, pur registrando che da Maranello ci sia stata riferita la sua intenzione di rimanere al fianco di Vasseur. Questa è l’aria che tira a pochi giorni dall’Arabia Saudita, il secondo GP dell’anno.

SAINZ VASSEUR LECLERC 1