PORTA IN FACCIA A PORTANOVA - I TIFOSI DELLA REGGIANA PROTESTANO PER L'ARRIVO DI MANOLO PORTANOVA, CONDANNATO IN PRIMO GRADO A 6 ANNI PER VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - ALCUNI SUPPORTER DELLA SQUADRA EMILIANA HANNO MINACCIATO DI RESTITUIRE L'ABBONAMENTO: "NON VOGLIAMO CHE IL SUO STIPENDIO VENGA PAGATO CON I NOSTRI SOLDI" - NON È LA PRIMA VOLTA CHE UN TRASFERIMENTO DI PORTANOVA VIENE CONTESTATO DAI TIFOSI: A GENNAIO…

portanova

Estratto dell'articolo di Margherita Grassi per www.corriere.it

Stava facendo discutere già prima del suo arrivo, il calciatore Manolo Portanova e ora che il suo ingaggio è ufficiale il dibattito aumenterà, anche se la Reggiana Calcio ha scelto parole particolari per annunciarlo: «AC Reggiana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal Genoa FC del calciatore Manolo Portanova per la stagione 2023 – 2024 e che, pertanto, in attesa del perfezionamento dello stesso, verrà aggregato al club granata con nullaosta da parte del club ligure. L’autorizzazione sarà valida fino al perfezionamento del contratto, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane». […]

manolo portanova

Sulla vicenda sono intervenuti la parlamentare reggiana del Pd Ilenia Malavasi e i sindacati, segno del fatto che il dibattito vada ben oltre il rettangolo di gioco. Il motivo è presto detto: su Portanova pende una condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Una condanna in primo grado, contro la quale il calciatore ha fatto ricorso, con l’Appello previsto per novembre. Nel frattempo Portanova è stato sospeso dalla sua squadra, il Genoa, e non è stato voluto a Bari proprio per le proteste dei tifosi. […]

manolo portanova in tribunale

La prof tifosa alla società: «Rivoglio i soldi dell'abbonamento»

Ha fatto molto discutere la lettera che un’insegnante di una scuola superiore di Reggio, Liusca Boni, ha reso nota sui social, una lettera inviata alla Reggiana tramite la quale chiede la restituzione dei soldi dell’abbonamento: «[…]il calcio è spesso stato un'occasione di dialogo con i miei studenti. Perché da sempre convinta che sia uno sport portatore di valori e regole modello anche per la scuola.

manolo portanova

Per questo motivo sono rimasta incredula alcuni giorni fa quando le voci di mercato hanno accostato la figura del giocatore del Genoa, Manolo Portanova, ai nostri colori e alla nostra città. […] Viviamo in un Paese che non è a misura di donne, con una magistratura che ancora emette sentenze che riconoscono attenuanti ad assassini perché "innamorati" di donne "disinibite". È sentenza di questi giorni. Rimango in attesa di sapere come avere la restituzione dei soldi dell'abbonamento. In nessun caso intendo, con i miei soldi, pagare lo stipendio di un condannato in primo grado per stupro di gruppo».

