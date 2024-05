LA PORTI UNA COPPA A FIRENZE? - ATENE INVASA DA OLTRE 10MILA TIFOSI DELLA FIORENTINA, ARRIVATI PER LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE CONTRO L'OLYMPIACOS - GLI UOMINI DI VINCENZO ITALIANO, VOGLIONO RIPORTARE IN TOSCANA UN TROFEO DOPO 23 ANNI DI "ZERU TITULI" E LA FINALE PERSA L'ANNO SCORSO CONTRO IL WEST HAM - MASSIMA ALLERTA PER LE FAIDE TRA ULTRAS, SOPRATTUTTO DOPO L’ASSALTO DI ALCUNI ULTRAS FIORENTINI A…

Matteo De Santis per www.lastampa.it

[…] Atene, in questi giorni di coppe e di campioni (per il momento nel basket) di fine maggio, è un crocevia di colori: quasi 10mila presenzialisti gigliati, partiti da Firenze, sono annunciati in arrivo sotto l’Acropoli.

Voli diretti, charter o con scali di ogni tipo, persino traghetti con un successivo trasferimento in macchina: non c’è limite alla passione e alla voglia di un trofeo dopo 23 anni del popolo fiorentino.

Che per l’occasione si è mosso in massa su tre fronti: tutto esaurito nei settori riservati alla Opap Arena (il nuovo stadio dell’Aek che ospiterà l’evento) per i trasfertisti, ma anche ai maxischermi al Franchi e al Viola Park per coloro che sono rimasti a Firenze. Per un totale di 50mila tifosi, 30mila allo stadio di Firenze e quasi altri 10mila alla cittadella viola costruita da Rocco Commisso, atterrato nelle prime ore di oggi ad Atene, che sperano di fare festa.

Prima, per i viandanti viola di stanza alla Opap Arena e dalle parti del Partenone, scatterà la massima allerta: il governo greco, pur di mantenere la finale di Conference League, ha garantito la Uefa stanziando 6mila poliziotti sull’evento. La paura, pur non sottovalutando l’assalto di alcuni ultras fiorentini a un pub presidiato dai tifosi del West Ham un anno fa a Praga, è quella di ritorsioni e agguati tra le tifoserie dei club di Atene. […]

