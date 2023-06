LA PORTI UNA COPPA A FIRENZE? – QUESTA SERA, A PRAGA, LA FIORENTINA SI GIOCA LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE CONTRO IL WEST HAM. È DA 62 ANNI CHE I VIOLA NON CONQUISTANO UN TROFEO INTERNAZIONALE – POTREBBE ESSERE L'ULTIMA PARTITA SULLA PANCHINA DEI GIGLIATI PER VINCENZO ITALIANO, CORTEGGIATO DA DIVERSI CLUB (VEDI LE VOCI DA NAPOLI…) – I TIMORI PER I POSSIBILI SCONTRO DEI TIFOSI VIOLA CON GLI HOOLIGAN – VIDEO

Estratto dell’articolo di Alessandro Bocci per il “Corriere della Sera”

fiorentina in finale di conference league

È molto più di una finale, è l'appuntamento con il destino, l'occasione per fare i conti con la propria storia. La Fiorentina non vince un trofeo internazionale da 62 anni, la Coppe delle Coppe, il West Ham da 58. Facile intuire le emozioni e le tensioni dei protagonisti, arrivati all'ultimo atto della Conference League, una dolce ossessione che ruba l'anima sotto il cielo cupo e piovoso di Praga.

Da giorni nei pensieri delle due squadre non c'è che l'appuntamento di stasera, dentro l'Eden Arena, lo stadio più moderno della Repubblica Ceca, che ha un solo difetto: è troppo piccolo per assorbire la passione dei tifosi italiani e inglesi . Ventimila dentro (seimila con il sindaco Nardella per sostenere i viola), quasi altrettanti fuori, che si limiteranno a seguire la sfida sui maxischermi nelle rispettive fan zone […]

cabral e bonaventura - fiorentina

L'ordine pubblico preoccupa la polizia locale, ma non toglie la concentrazione a Vincenzo Italiano, alla sua prima finale europea, un balzo clamoroso se consideriamo che cinque anni fa, più o meno di questi tempi, l'allenatore siciliano nato in Germania, giocava i playoff della serie D: «Da Arzignano a Praga per fare la storia», dice provando a scherzare prima di farsi serio e riflettere. «Il pensiero, entrando allo stadio, è andato al playoff di agosto in Olanda. Ne abbiamo fatta di strada e ora vogliamo provare a prenderci la Coppa».

Non sarà facile, anche se la Fiorentina è in salute e con il morale alto, avendo perso una sola delle ultime sei partite, proprio l'altra finale, di Coppa Italia, due settimane fa contro l'Inter, peraltro senza demeritare. Ma il West Ham, che non gioca da dieci giorni e ha potuto riposare, non è sprovveduto. La sua rosa ha un valore complessivo che sfiora i 500 milioni di euro e ne ha spesi quasi 200 la scorsa estate sul mercato. E se in campionato ha deluso, in Conference non ha sbagliato un colpo, vincendo 13 partite su 14 con un pareggio.

[…]

VINCENZO ITALIANO

Ancora 90 minuti, forse 120, poi ci sarà tempo per parlare di tutto, anche del desiderio di De Laurentiis di portare a Napoli l'allenatore che ha permesso alla Fiorentina un deciso salto di qualità. Italiano al futuro ci penserà da domani, ora è concentrato sugli ultimi ballottaggi tra Ranieri e Igor in difesa e tra Kouame e Ikoné. Castrovilli è ko. Al centro dell'attacco ci sarà Jovic, che dovrebbe spuntarla su Cabral.

Cabral - fiorentina conference league

La speranza è Nico Gonzalez, 14 gol in stagione, l'argentino capace di accendere Firenze e rompere gli equilibri di una finale incertissima. […]

VINCENZO ITALIANO VINCENZO ITALIANO VINCENZO ITALIANO NICO GONZALES - FIORENTINA