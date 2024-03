4 mar 2024 16:22

PORTO RANCORE - LA CORSA PER LA PRESIDENZA DELL'FC PORTO, STORICA SQUADRA DI CALCIO PORTOGHESE, È MEGLIO DI "GAME OF THRONES" - DA UN LATO C'E' PINTO DA COSTA, IN SELLA AL CLUB DAL 1982 E CON UN PASSATO TRA SCANDALI, ILLECITI E UNA MAREA DI TROFEI, E DALL'ALTRO C'E' L'EX ALLENATORE ANDRE' VILLAS-BOAS - PER OSTACOLARE IL RIVALE, DA COSTA HA CERCATO DI FAR PASSARE NUOVE NORME SUI REQUISITI PER ESSERE ELETTI E PER VOTARE, MA LA RIUNIONE PER APPROVARE IL NUOVO STATUTO E' FINITO IN UNA MAXI-RISSA TRA GLI OLTRE 5MILA PARTECIPANTI: POCO DOPO, LA CASA DI VILLAS BOAS È STATA PRESA D'ASSALTO DA…