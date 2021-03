POSTA! - FABRIZIO CORONA SMETTA DI FARE LO SCIOPERO DELLA FAME E COMINCI FINALMENTE LO SCIOPERO DELLA FAMA! - ALL’UNIONE EUROPEA FA PIÙ PAURA IL VACCINO RUSSO DEL VIRUS CINESE –FRIDAY FOR FUTURE, TORNANO IN PIAZZA GLI ATTIVISTI PER IL CLIMA. MA NON HANNO CAPITO CHE PIÙ SI MUOVONO PIÙ ANIDRIDE CARBONICA PRODUCONO?

VASCO LORENZO ROSSI

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Festa del papà, Vasco Rossi: "Essere mio figlio non è divertente". Non si preoccupi. Il conto in banca lenisce qualsiasi tristezza.

Tony Gal

Lettera 2

arresto di fabrizio corona

Caro Dago, Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi di reclusione che aveva già scontato, in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. Lo ha deciso la Cassazione. Forse hanno pensato che se è riuscito a farlo una volta non avrà difficoltà a concedere il bis?

Piero Nuzzo

Lettera 3

Dagovski,

All’Unione Europea fa più paura il vaccino russo del virus cinese.

Aigor

Lettera 4

fabrizio corona 2

Dagosapiens, anche oggi ci propini le gesta di Fabrizio Corona. Come aiutarlo? Dimentichiamolo per questi altri nove mesi che si deve fare, protetto dal mondo di fuori in cui non riesce a vivere, smetta di fare (ammesso che lo faccia) lo sciopero della fame e cominci finalmente lo sciopero della fama.

Vittorio Nonsenepuòpiù ExInFeltrito

Lettera 5

Caro Dago, citando Moretti, ma nel PD sanno fare qualcosa di sinistra? Anche Letta si è subito dedicato alle solite cose; sentire Conte, sentire Bersani, ampliare le alleanze, combattere Salvini, insomma la solita vecchia roba.

Enrico Letta annuncia la candidatura a segretario del Pd

Ma è tanto faticoso per un leader (??) della sinistra andare a sentire prima gli operai fuori dalle fabbriche chiuse, gli albergatori e ristoratori senza lavoro, giovani disoccupati...capisco che è meno bello che frequentare le lussuose sedi dei partiti e i palazzi del potere, ma se vuole guadagnare qualche voto dovrà pur fare qualcosa...di sinistra.

FB

Lettera 6

Caro Dago, affidamento, Angelina Jolie vorrebbe far testimoniare in tribunale 5 dei suoi 6 figli contro l'ex marito Brad Pitt, per accusarlo di violenze in famiglia. Con quel che si è letto in passato su di lei non sembra proprio che possa essere una madre modello.

Jonas Pardi

Lettera 7

angelina jolie e brad pitt 1

Caro Dago, compie oggi cinque anni @franciscus, l'account instagram del Papa. E già. E purtroppo abbiamo visto che a Francesco, o a chi smanetta al posto suo, piacciono le rotondità brasiliane...

J.R.

Lettera 8

Caro Dago, un gruppo di striptease club della città di New York fa causa al governatore Andrew Cuomo, accusandolo di violare il Primo e il Quattordicesimo emendamento della Costituzione americana per averli costretti a restare chiusi. Ma signori, il porcellone-molestatore non ha bisogno di questo tipo di locali. Grazie al posto che occupa è abituato a sfogare la sua libidine sulle collaboratrici.

il like di bergoglio alla chiappona su instagram by osho

Soartaco

Lettera 9

Caro Dago, qualcuno ricordi a Letta, che ha nominato una struttura "snella" di supporto riciclando e accontentando qualche ex sottosegretario e pescando con il bilancino nella cosiddetta società civile, che non sta più a Palazzo Chigi.. ma semplicemente al Nazareno...

Antonio Pochesci

Lettera 10

ursula von der leyen

Caro Dago, Ursula Von der Leyen: "Senza contratti sui vaccini l'unità dell'Europa sarebbe stata devastata". Però con una persona capace alla guida della Commissione avremmo già un terzo della popolazione vaccinato.

Maxi

Lettera 11

astrazeneca

Caro Dago arriva il Decreto Sostegni: undici miliardi alle imprese, bonus stagionali e aiuti per 800mila professionisti. Sai che roba. Negli Usa - con una popolazione 5,5 volte la nostra - Biden ha messo sul piatto 1.900 miliardi di dollari. Che fatte le debite proporzioni da noi significherebbero 290 miliardi di euro, col cambio attuale. Ma vadano a nascondersi!

Bibi

Lettera 12

ASTRAZENECA

Caro Dago, AstraZeneca è sicuro, oggi si riparte con le vaccinazioni. L'impressione è che si vedranno tante belle statuine con l'ago in mano in attesa dei pazienti che non arrivano.

Scottie

Lettera 13

coronavirus vaccinazioni a fiumicino

Caro Dago, AstraZeneca, l'Aifa revoca il divieto e alle 15 ripartono le vaccinazioni. Il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: "Ora raddoppiare le somministrazioni". Suvvia, non ci vuole un genio per capire che se si impiegheranno due settimane per tornare al ritmo precedente sarà già un successo.

Mario Canale

ursula von der leyen

Lettera 15

Caro Dago, il Presidente Usa che dà dell'assassino ad un altro Capo di Stato senza avere alcuna prova in proposito (i Servizi non hanno nulla riguardo l'avvelenamento di Navalny). Una gaffe storica, mai vista prima.

Roba da 25esimo emendamento della Costituzione americana che stabilisce che il vice presidente possa assumere i poteri in caso di incapacità del presidente in carica. Continuanuare a lasciare lì il rincoglionito Joe Biden è assai rischioso per i dem. Va sostituito al più presto con Kamala Harris, prima che combini un guaio irrimediabile.

Giacomo Francescatti

Lettera 16

Greta Thunberg

Caro Dago, Friday for Future, tornano in piazza gli attivisti per il clima. Ma non hanno capito che più si muovono più anidride carbonica producono?

Marino Pascolo

Lettera 17

Caro Dago, messaggio di Mattarella a Papa Francesco per l'ottavo anniversario del Pontificato: "Operare con spirito di fraternità per superare le difficili circostanze dell'oggi, come Ella ci invita a fare è un forte richiamo all'esercizio di una cittadinanza responsabile e una guida sicura per quanti svolgono incarichi istituzionali e politici".

vaccino astrazeneca

Sì, però se tutti cominciano a salire su un aereo per recarsi in Iraq, mobilitando 10mila soldati per la propria sicurezza, dove andiamo a finire? Chi paga? Si può dimostrare "fraternità" anche recandosi in una Rsa a poche centinaia di metri da dove si opera senza rompere le palle a nessuno.

E.Moro

Lettera 18

Caro Dago,

c'è un problema in italia di cui nessuno parla: la Costituzione è sessista, e va riscritta al più presto. A titolo d'esempio, riscrivo l'art. 92 in modo corretto:

joe biden dice che putin e' un assassino

Il Governo della Repubblica è composto del/della Presidente del Consiglio e dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il/La Presidente della Repubblica nomina il/la Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre

Avi

arresto di fabrizio corona 3

PS: prima che qualcuno/qualcuna mi prenda sul serio, preciso che sto scherzando

Lettera 19

Caro Dago, la Cina minaccia azioni decise contro "l'ingerenza degli Stati Uniti". Difficile dar loro torto. Da quando Joe Biden è arrivato alla casa Bianca non ha fatto altro che seminare zizzania. Il mondo già è in difficoltà a causa della pandemia. Mancava solo un cretinetti che non ha il controllo di quel che dice, come nel caso di Putin a cui ha dato dell'«assassino».

Gian Morassi

Lettera 20

Marta cartabia al Meeting di Comunione e liberazione

Caro Dago, Covid, toni trionfalistici stamattina nei tg Rai: "Biden mantiene le promesse" (sui vaccini). Poi leggendo le notizie sul web si scopre che la realtà non è così rosea. La Johns Hopkins University avverte di un aumento allarmante dei casi in alcuni Stati americani. I contagi questa settimana sono aumentati in 14 Stati di oltre il 10% rispetto ai sette giorni precedenti. La peggiore accelerazione dei contagi è stata registrata nel Michigan, ma anche Delaware, Montana, Alabama e West Virginia hanno registrato balzi allarmanti. Ai tempi di Donald Trump sarebbe stata questa la notizia principale dei tg. Che invece con ”Sleepy Joe" alla Casa Bianca è stata totalmente censurata.

Nick Morsi

enrico letta by carli

Lettera 21

Caro Dago, nell'argomentare in Senato il 'no' dell'esecutivo alla proposta del parlamento di correggere il blocco degli sfratti, il ministro Cartabia ha asserito che privare un proprietario per quasi un anno e mezzo del diritto, sancito da un giudice, di rientrare in possesso del proprio immobile, "non è un sacrificio così eccessivo". Certamente più grosso di quello che avrebbe dovuto fare lei risparmiandosi siffatta corbelleria.

Giorgio Colomba

Lettera 22

Caro Dago, oggi nel tg di Rai News 24 hanno elencato l'intera segreteria Pd, con relativi incarichi, di Enrico Letta. Ma neanche fosse il governo nazionale! Se non hanno il Covid qualche linea di febbre devono avercela comunque.

Ettore Banchi

arresto di fabrizio corona 5

Lettera 23

Caro Dago, vaccinazioni AstraZeneca. Pare che d'ora in avanti verranno accettate prenotazioni in numero assai superiore a quelle che potranno realmente essere soddisfatte (overbooking). Questo per sopperire eventuali defezioni causate dalla sfiducia nel vaccino dopo le note vicende. Benissimo. Sarà una grande occasione per assembrarsi visto che altrove è proibito. Tanto poi si può decidere di rinunciare anche all'ultimo minuto...

Cocit

Lettera 24

ryan dan friedkin

Dago darling, Joe Biden o un capo di stato che parla (a un vasto pubblico!) come se fosse un qualsiasi cliente affumicato di uno dei tanti bar sport che c'erano prima della pandemia. Al di là del bene e del male, vengono i brividi a pensare a chi (non solo lui) siamo in mano. Anche se Biden é considerato un "buono" da tutti i "buoni" del mondo.

E quindi si comporterà comunque da buono e magari porterà a buon fine (anche per far lavorare le industrie belliche) le "primavere arabe" laddove (come in Libia, Siria, Yemen) dopo 10 anni non sono ancora state completate. Non é dato sapere se Biden e la famosa "Comunità internazionale" considerano conclusa nel migliore dei modi la primavera araba egiziana, ma parrebbe di sì (malgrado i casi Regeni e Zaki). Ossequi

Natalie Paav

Lettera 25

borja mayoral pedro

Dago Giallorosso Sportivo,

mi si consenta mandare un glorioso P:P:P:C. ( pija, pesa, incarta e porta a casa) a tutti coloro che criticano Fonseca ed il suo gioco, i Friedkin che non comunicano e Pau Lopez che non para. La Rometta è l' unica italiana che continua nelle Coppe europee, senza Allegri, De De Rossi e Totti a Trigoria a dispetto dei soliti criticoni che non essendo più letti sui giornali li invocano da giorni, svolazzano dalle radioline cittadine fino al salotti lugubri televisivi.

Saluti romanisti - peprig -