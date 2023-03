31 mar 2023 18:22

IN PREMIER LEAGUE SUCCEDE DI TUTTO E DI “SNUS” – BERTRAND TRAORÈ, CALCIATORE DELL’ASTON VILLA, È STATO BECCATO DALLE TELECAMERE MENTRE SI INFILA SOTTO LE LABBRA UNA BUSTINA DI “SNUS”, CIOÈ DEL TABACCO MACINATO CHIUSO IN DELLE PALLINE MASTICABILI – IN INGHILTERRA LA SOSTANZA, CHE NON È CONSIDERATA DOPING, VIENE USATA SPESSO E VOLENTIERI DAI GIOCATORI PERCHÈ AUMENTEREBBE LE PRESTAZIONI... - VIDEO!