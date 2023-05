LA PREMIER RISCHIA DI DIVENTARE IL PARCO GIOCHI DEGLI EMIRI - LO SCEICCO QATARIOTA JASSIM BIN HAMAD AL THANI, AVREBBE PRESENTATO UN'OFFERTA DA 6 MILIARDI DI EURO PER COMPRARE IL MANCHESTER UNITED - AL THANI AVREBBE AUMENTATO L'OFFERTA INIZIALE (DI CIRCA 5 MILIARDI) PER CONVINCERE GLI ATTUALI PROPRIETARI, LA FAMIGLIA GLAZER, A RIFIUTARE LA PROPOSTA ECONOMICA DI SIR JIM RATCLIFFE - SE L'AFFARE ANDRÀ IN PORTO, IL DERBY DI MANCHESTER DIVENTERÀ LA SFIDA TRA EMIRATI ARABI E QATAR…

jassim bin hamad al thani

(ANSA) - Nuovo rilancio dello sceicco Jassim bin Hamad Al Thani per acquistare il Manchester United, ultimo tentativo del banchiere qatariota per convincere l'attuale proprietà, la famiglia statunitense Glazer, a non vendere il club di Old Trafford al milionario inglese Sir Jim Ratcliffe. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane Ratcliffe - a capo del colosso petrolchimico Ineos - ha presentato l'offerta migliore agli occhi dei Glazer, non solo economicamente (oltre sei miliardi di euro), ma anche a livello di nuovo assetto societario, consentendo agli attuali proprietari di mantenere una quota di minoranza.

manchester united

Così, per cercare di persuadere in extremis i Glazer, il milionario qatariota non solo ha aumentato "sensibilmente" la sua iniziale offerta di acquisto (che ora si aggira attorno ai cinque miliardi di euro per il 100% delle azioni societarie), ma ha anche garantito di coprire tutti i debiti della società di Old Trafford (oltre un miliardo di euro), destinando extra fondi esclusivamente per la campagna acquisti della squadra e per realizzare progetti e infrastrutture destinate alla comunità locale. Lo sceicco Al Thani ha fatto sapere che si tratta della sua ultima offerta, e che attende una risposta a breve, dopodiché si ritirerà dalla corsa.